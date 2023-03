¿Qué consecuencias traería la quiebra del Silicon Valley Bank?

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) el pasado viernes 10 de marzo, podría traer hondas consecuencias en la economía norteamericana, pese a que expertos bancarios todavía no vaticinan un colapso financiero de mayores proporciones, publicó el medio El Periódico de Panamá (EPP).

“El SVB dependía en gran medida de un único sector de riesgo de la economía, tanto para sus depositantes como para sus clientes. Esto a diferencia de los grandes bancos que desencadenaron una crisis mundial en el 2008”, agregó el portal.

Esto significa que el relativamente pequeño banco californiano, que trabaja con nuevas empresas tecnológicas, carecía de los sofisticados enredos financieros con otras instituciones que pudiesen convertir las pérdidas en una amenaza para todo el sector, resaltó The Washington Post.

Karen Petrou, quien es socia directora de Federal Financial Analytics (una consultora de Washington), aseguró que la situación es dolorosa y que algunas de las consecuencias podrían ser: daño macroeconómico y daño al bienestar social, “pero no es sistémico” y cree que no están en “riesgo de crisis”, añadió.

“Para la Reserva Federal, el hundimiento del banco supondría un momento de aprendizaje, ya que, ante el drástico aumento de los tipos de interés durante el último año, con la esperanza de que el encarecimiento de los préstamos ralentizara la economía y redujera la inflación, no sorprende que un banco que atiende a empresas tecnológicas de riesgo sea una de las primeras víctimas”, destacó EPP.

Con información de El Periódico de Panamá.

