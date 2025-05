Para la economista y docente universitaria, Liuba Malpica, es vital que las familias se organicen para enfrentar la compleja situación económica que vive Venezuela en este 2025.

El segundo trimestre del año ha generado mucha zozobra en los hogares venezolanos, debido a las dinámicas económicas que se han presentado por las sanciones arancelarias al país con la nueva administración presidencial de Estados Unidos y la comercialización del crudo.

En ese sentido, la economía depende mucho de las expectativas a corto, mediano y largo plazo: las fluctuaciones en la tasa del dólar en el mercado han impactado en el poder adquisitivo de la gente, tras casi dos años de “aparentes alivios a la inflación”.

Por ello, la experta en finanzas insistió en que la gente debe resguardar sus ingresos con un presupuesto mensual cuidadoso.

Además, las divisas se deberían mantener en ahorros mientras sea posible y las personas deben estar atentas a cambios en las economías, condiciones del mercado cambiario, global. “Para que no nos agarre desprevenidos cualquier alza”, comentó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

Además, fue enfática en que las familias deben buscar estrategias para generar ingresos adicionales, diversificar sus entradas y compartir los gastos comunes.

Por otra parte, cree que la Administración Nacional debe incentivar la producción local, realizando préstamos a empresarios y productores para impulsar la economía.

El consumo y la producción dinamizada también podrá crear condiciones óptimas para motivar, según la experta.

Sobre el salario

Malpica resaltó que el mes de mayo ha estado marcado por el Día del Trabajador, donde había muchas expectativas sobre un aumento salarial y al final no se realizó.

Destacó que el gobierno tiene formalidades para poder emitir comunicados sobre salario. Primero, debe evaluar cuántos ingresos posee, como parte de un análisis anual en el presupuesto nacional. Sin embargo, en este momento hay una relación cerrada con principales compradores de petróleo lo que impacta los ingresos del capital venezolano.



“No tenemos de dónde sacar para aumentos de sueldo. Mientras esos factores de ingreso no estén indexados, no podemos sacar deducciones de incrementos en general”, dijo.



Los empresarios, emprendedores y ciudadanos buscan alternativas para paliar la crisis actual. “Como hemos ido perdiendo capacidad de generar ingresos a nivel de petróleo, la capacidad nacional baja, no hay incentivos para las empresas”, sentenció.

