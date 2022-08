¿Qué dijeron Carreño, Faría y Mario Silva sobre las protestas de los maestros?

El pasado 22 de julio el Ministerio de Educación publicó en su cuenta de Twitter que depositó la segunda quincena correspondiente a ese mes, el bono vacacional, el ajuste salarial y el bono recreacional de maestros activos y jubilados, sin embargo, el presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia, Gualberto Más y Rubí expresó que este pago se realizó en base al salario de diciembre de 2021.

En una entrevista que concedió Más y Rubí el 27 de junio al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, dijo que de cada 1.000 bolívares que el Ministerio de Educación debía pagar a los educadores, depositaron 200 bolívares.

Por esa razón desde el 23 de junio maestros de varios estados del país han manifestado su rechazo a esta medida realizando acciones de protesta, tanto en las calles como en Twitter, esto con la finalidad de que se les reconozca dicha deuda.

No obstante, ni la ministra de Educación, Yelitze Santaella ni el presidente de la República, Nicolás Maduro, se han referido a esta situación del impago a los maestros, pero sí los diputados a la Asamblea Nacional (AN) Pedro Carreño, Jesús Faría y el presentador del programa La Hojilla, Mario Silva, transmitido por el canal Venezolana de Televisión.

Durante una sesión de la AN el 4 de agosto, Carreño dijo: “La derecha reaccionaria pretende hacer ver que hay desidia porque no se está en consonancia con los derechos de los trabajadores, cuando el instructivo lo que dice es que no hay recursos, no hay medios, para resolver las necesidades”.

El diputado hace referencia a que desde la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) aseguran que no hay “medios ni recursos” para atender las denuncias salariales de los trabajadores activos y jubilados.

“La Onapre es una oficina de planificación y su instructivo frenó las aspiraciones de la derecha reaccionaria de generar desestabilización”, expresó el diputado.

Por su parte, Jesús Faría, en una entrevista concedida el 4 de agosto al podcast 10 minutos con Vladimir, calificó de “muy reducidas” las protestas en rechazo al instructivo Onapre.

“El que está reivindicando el salario, a pesar del bloqueo económico, es Nicolás Maduro y el único responsable del tema salarial y de cómo se deterioró fue el gobierno de Estados Unidos con el apoyo de la fuerzas de ultraderecha de la oposición venezolana”, dijo Faría.

Por otro lado, Mario Silva expresó llamó “tarifados” de Estados Unidos a los docentes que protestan por el impago del bono vacacional, así como el recorte de varias de sus primas económicas por parte de la Onapre.

En la emisión de este sábado 6 de agosto el conductor del espacio dijo que si los educadores y sus dirigentes sindicales se van a paro verán “cómo la marea rojita se les va pa’ encima”.