¿Qué se sabe del bono de 10 mil bolívares?

El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, Edgar Silva, reiteró que el bono de 10 mil bolívares que prometió el presidente Nicolás Maduro nadie lo ha visto.

“Eso fue un saludo a la bandera y un pañito caliente. No ha cumplido. No ha salido en Gaceta oficial y ahora vale menos. Esos 10 mil bolívares se han ido devaluando: está aproximadamente (al equivalente) en 1.800 dólares y no los 2.000” de hace semanas atrás. Así lo dijo Silva durante la entrevista de este miércoles en De Primera Mano, programa matutino trasmitido a nivel nacional por Radio Fe y Alegría Noticias.

Este bono previsto para los trabajadores jubilados entre enero de 2018 y mayo de 2022 se anunció en cadena nacional de radio y televisión el 2 de mayo, Día Internacional del Trabajo, de este año. Desde ese día, hasta la actual fecha, el presidente no ha comentado más nada sobre ello.

Debajo de la línea de pobreza extrema

Silva expuso la dura situación de las personas de la tercera edad que actualmente devengan por medio de la pensión menos de 1 dólar diario.

Actualmente, el salario de los pensionados corresponde a un monto de 130 bolívares. Esto no alcanza para adquirir ni siquiera más del 5 % del costo de la canasta básica, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Recordó casos de pensionados y jubilados que por las condiciones precarias han fallecido o han presentado desnutrición, como el más reciente del profesor Pedro José Salinas y su esposa.

“El gobierno lo ha manejado como una cifra de impacto, pero en la realidad 30 dólares significaba 1 dólar diario. Eso sigue estando la línea de pobreza, marcado por el Banco Mundial. Es un incremento importante, pero que no sacó a los pensionados de la línea de pobreza”, dijo.

Escuche la entrevista completa con Édgar Silva en: