Es sorprendente cómo el discurso de quienes nos gobiernan adolece de falta de creatividad y resulta cada vez más repetitivo, cansón y sin credibilidad. Una retórica, supuestamente épica, pero vacía de contenido, cargada de mentiras e insultos, sustituye las propuestas concretas para salir de la crisis. Por ello la mayoría del pueblo le ha retirado su apoyo.

Es evidente que el gobierno perdió la brújula y optó por el populismo y el capitalismo de estado, al que los altos precios petroleros le posibilitaron implantar ciertas políticas sociales y crear una imagen de bienestar sobre pies de barro. El derrumbe de los precios junto a una voraz corrupción, la preferencia de personas fieles pero incompetentes, mostró lo muy equivocadas que eran las políticas emprendidas que terminaron por hundirnos en el caos, escasez, e hiperinflación.

Para mí, el mayor fracaso del chavismo-madurismo es que con su discurso redentor, su olvido de la ética y su ineficacia en crear modelos alternativos y resolver los problemas, especialmente los de los pobres, socavó la posibilidad de construir un país más justo y próspero. Pero, en momentos en que renace en Venezuela la esperanza y se vislumbra una posibilidad de cambio mediante elecciones, debemos hacernos con rigor la pregunta de ¿Qué Venezuela queremos y estamos dispuestos a construir? Y la respuesta debe juntar prosperidad y equidad. La prosperidad se logrará combatiendo con vigor la corrupción y la incapacidad y con unas políticas que privilegien la educación de calidad para todos y la productividad, que premien el esfuerzo y posibiliten a las mayorías vivir dignamente de su trabajo. La equidad va a suponer mantener, mejorar y supervisar las políticas sociales para que en verdad lleguen a la población más vulnerable, que les permitan vivir con dignidad y les ayuden a conseguir trabajo para así, con su esfuerzo, salir de la pobreza. No olvidemos que la genuina democracia sólo es posible en el marco de la justicia social, pues el primer requisito de la democracia debe ser asegurar la vida y el bienestar de todos.

No construiremos una nueva Venezuela mirando hacia atrás. Hay que desterrar de una vez el clientelismo, la corrupción, el populismo, el mesianismo y el rentismo. La reconstrucción de Venezuela y la revitalización de la democracia va a necesitar de líderes muy bien formados, eficientes y trabajadores, con una comprobada e inquebrantable conducta ética, que hayan demostrado verdadero compromiso por Venezuela y disposición a colocar el bien de la República sobre sus aspiraciones personales o del partido. Dirigentes que nos hablen claro y nos convoquen con su ejemplo al trabajo, el esfuerzo y la honestidad, Dirigentes con una muy fuerte vocación social, compromiso y entrega, humildes pero creativos, capaces de devolverle a la gente con el ejemplo de su conducta y de su vida la esperanza y la confianza en la política, en los políticos y en Venezuela… Para ello, es necesaria una gran humildad, autocrítica sincera y despiadada y espíritu generoso y solidario que supere los prejuicios, las envidias, y las visiones pequeñas e interesadas, para sumar y no restar y dividir. No se puede aspirar a construir un nuevo futuro reproduciendo y agigantando los errores y conductas del pasado. En las próximas elecciones, tanto en la que busca un candidato unitario como en las elecciones presidenciales del próximo año, tenemos una excelente oportunidad de cambiar el rumbo del país.

Antonio Pérez Esclarín es educador y Doctor en filosofía. @pesclarin

