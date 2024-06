Rafael Dudamel confirma que fue contactado desde Ecuador

Dudamel aseguró que no tiene interés de asumir una nueva responsabilidad, y descartó que se iría. Por tanto, la oferta del club ecuatoriano queda desechada, y la posibilidad de su marcha también fue descartada.

El director técnico venezolano, Rafael Dudamel, confirmó a Blu Radio que efectivamente fue contactado por un representante de un club ecuatoriano tentándolo a mudarse al país meridional.

La oferta que recibió Dudamel fue, incluso, antes de quedar campeón en la máxima categoría del fútbol colombiano con el Atlético Bucaramanga, título que por cierto, es el primero en la historia del club.

“Hace 15 días me llegó una oferta del fútbol ecuatoriano, pero nada que me lleve a pensar en una salida. Ahorita, de mi parte, no es viable de ninguna manera mi salida de Atlético Bucaramanga”, expresó Dudamel.

Rafael Dudamel con Atlético Bucaramanga en el fútbol colombiano:



• Líder en fase inicial con 38 puntos y solo 3 derrotas.

• Líder del cuadrangular con 8 puntos (pasó a la final por el punto invisible).

• Campeón con Bucaramanga por primera vez en la historia del club.

Las especulaciones que lo colocaban fuera del club campeón de Colombia

Desde que Rafael Dudamel logró el título con el Atlético Bucaramanga, parte de la prensa deportiva y seguidores del fútbol colombiano colocaban al venezolano fuera del club.

De acuerdo con estas especulaciones, Dudamel estaría por salir para asumir la dirección técnica de un nuevo club.

También se dijo que había sido contactado por un club del mismo ámbito colombiano, y hasta de Máxico.

En una entrevista, el mismo director técnico confirmó el interés de un club ecuatoriano, lo que muestra que la tentación de parte de un club estuvo presente.

No obstante, Dudamel aseguró que no tiene interés de asumir una nueva responsabilidad y descartó que se iría. Por tanto, la oferta del club ecuatoriano queda desechada y la posibilidad de su marcha también fue descartada.

En su club actual existía una preocupación latente debido a estas especulaciones y la poca capacidad del club de competir desde lo económico con otros clubes.

Rafael Dudamel dijo que se que se quedará debido a que prefiere darle continuidad a un proyecto que sigue creciendo y defender los colores del Atlético Bucaramanga en la Copa Libertadores.

