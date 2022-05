Regresan las colas para surtir combustible en Barquisimeto

Desde este viernes 13 de mayo comenzaron nuevamente las colas de al menos unos 150 carros para el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio (E/S) premium (dolarizadas) en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

Así lo aseguró Rosender Evíes, periodista de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Noticias, quien desde la E/S Los Próceres, reportó que la situación se agudizó desde el jueves 12 cuando no llegó el combustible a las bombas subsidiadas. Situación que ya tiene “dos semanas con despacho irregular”, agregó el comunicador.

Entretanto, Evíes agregó que el 75% de las bombas de gasolina en la región, son dolarizadas. Sin embargo, éstas también empezaron a fallar para la venta de combustible este viernes.

Sin información oficial

Por otra parte, los organismos encargados no han informado sobre qué sucede con la distribución del combustible. “Solo hay información por grupos de WhatsApp de la gente que está en las estaciones de servicio; pero no hay nada oficial sobre la gasolina Premium. Estas estaciones casi siempre estaban vacías, pero ahora se presenta esta situación”, indicó el periodista.

Pases VIP para no hacer cola

Adicionalmente, el periodista informó que varias personas le indicaron que empezaron a recibir mensajes de trabajadores de éstas E/S dolarizadas, quienes están ofreciendo un “pase VIP” (Very Important Person) a todos aquellos usuarios que no deseen hacer cola por combustible. No obstante, el precio a pagar debe ser $0,66 el litro, cuyo costo inicialmente en estas bombas está establecido en $0,50 por litro.

En Guárico también exigen combustible

Los conductores en el estado Guárico también pidieron que se normalice la distribución de gasolina en las estaciones de servicio; sobre todo a aquellos que pasan más de diez horas en la E/S Platillón, en San Juan de los Morros.

«Le estoy haciendo un llamado al General de la ZODI para ver qué situación se está enfrentando aquí en la estación de servicio ‘Platillón’. Ya en reiteradas oportunidades no llega la gasolina para lasplacas 1 y 2 , nos ofrecen el producto y a última hora 5, 6 de la tarde no hay gasolina, perdemos el tiempo, perdemos trabajo, necesitamos el combustible para trabajar. Búsquele solución a este problema, ya el pueblo está cansado», dijo Ernesto Rivero a Radio Fe y Alegría Noticias el jueves 12 de mayo.