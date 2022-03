Reina el ausentismo en una escuela de la Guajira

La situación de la educación en la Guajira venezolana sigue siendo muy crítica. De 115 niños que estudian en la escuela Chamarú, ubicada en el eje de la montaña de la Guajira solo asisten 30 de ellos.

Neiber González, docente de la institución, compartió a través de Radio Fe y Alegría Noticias su preocupación por el ausentismo de los alumnos amén de que actualmente no cuentan con una infraestructura digna ya que no tienen pupitres y también las falta el agua potable.

«La escuela de Chamarú fue construida hace más de 10 años pero no fue terminada como debe ser. Le faltan los baños, no tenemos pupitres, no tenemos utensilios».

El maestro afirmó que han enviado evidencias de todas estas necesidades «a la alcaldía, a la gobernación, a través de los coordinadores y supervisores».

En cuanto a la inasistencia de los estudiantes manifiesta que una de las causas «es que algunos representantes nos han dicho que ellos no tienen recursos para mandarlos a la escuela. Muchos de los niños viven con los abuelos porque sus padres se fueron para el vecino país«.

También destaca que algunas familias de esta zona de la Guajira venezolana «dicen que no envían a sus hijos a la escuela porque hay que tener cuidado con la pandemia».

Otro factor que influye para el marcado ausentismo, dice González, «es que muchos padres le han perdido el interés de enviar a los muchachos a estudiar».

Por su parte, Luzmila Paz, vocera de la comunidad aseguró que asiste un solo docente a la escuela, situación que también ha contribuido a la migración de los estudiantes a las escuelas del lado colombiano.