Relatora de Derechos Humanos de la ONU llegó a Venezuela

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan, arribó este sábado a Venezuela en una visita oficial que cumplirá en el país del 1 al 12 de febrero.

La Relatora Especial manifestó su plena disposición de examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas, y en qué medida.

“Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela”, precisó la alta funcionaria en un comunicado de la ONU, cuyo texto difundió a través de su cuenta en Twitter, @AlenaDouhan.

Country visit to Venezuela will take place on 1-12 February to assess impact of unilateral sanctions on human rights https://t.co/vKuzeu2MRd