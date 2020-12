Remitirán a la CPI declaración de “para el que no vote, no hay comida”

La diputada a la AN, por la oposición, Delsa Solórzano reveló este lunes que los comentarios emitidos por el dirigente político del oficialismo Diosdado Cabello, en los que condicionaba la entrega de alimentos a quienes votarían este 6D, constituyen la evidencia de las denuncias que han venido sosteniendo por delitos de lesa humanidad.

En virtud de esto, la parlamentaria informó que estas “declaraciones” las remitirán ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ya que tales expresiones representan “el crimen de exterminio, previsto y sancionado en el Estatuto de Roma”.

Solórzano considera que las palabras y conductas de los oficialistas son para “someter a la población al hambre”, y por tanto deben ser rechazadas.

También ratificó que las elecciones legislativas que se realizarán este domingo 6 “son un fraude”.

Esta declaración, de cara al fraude del #6D, de uno de los principales voceros de la dictadura evidencia los que hemos venido denunciando: quienes usurpan el poder son responsables de crímenes de lesa humanidad. 🧵 1 https://t.co/fBAxeCiOOQ — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) November 30, 2020

Este lunes 30 de noviembre en un acto de cierre de campaña electoral, y ante una multitud de personas en Ciudad Guayana, Bolívar, sin ningún tipo de distanciamiento como está mandado, el presidente de la ANC y candidato a diputado Diosdado Cabello, comentó que “quien no vote no come, para el que no vote no hay comida, se le aplica una cuarentena ahí”.

Sus palabras generaron una fuerte polémica en el país. Se espera que el dirigente del PSUV reaccione este martes ante los señalamientos por lo que dijo en un acto, del mismo tenor, que encabezará en San Fernando de Apure.