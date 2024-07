Reparación de la Troncal 10: una promesa que no han cumplido a los bolivarenses

En el marco de una revisión a las obras alcanzadas y promesas hechas por el Gobierno nacional en Bolívar, resalta el compromiso de reparación total de la Troncal 10, vialidad internacional que conecta Venezuela con Brasil y a Bolívar con el resto del país.

Su recuperación fue promesa de campaña de al menos tres gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, hasta el momento, habitantes del sur de la región afirman que los tramos continúan en malas condiciones.

Durante el 2024, conductores alegaron que se han hecho algunas gestiones de reparación hasta la localidad de El Dorado; sin embargo, los tramos más adentro continúan siendo factor de riesgo. Esto, debido a las malas condiciones que provocaron el desplome de la vialidad al menos 4 veces en el 2023.

Asimismo, señalaron que esta troncal no cuenta con iluminación ni la debida señalización.

Al revisar la Ley de Tránsito Terrestre, este medio constató que el mantenimiento de la vialidad es competencia del Ejecutivo Nacional y, a pesar de las promesas de recuperación vial del presidente Nicolás Maduro, esta carretera continúa siendo factor de riesgo para conductores bolivarenses.

El diputado del Consejo Legislativo del estado Bolívar, Héctor Barrios, destacó que la falta de presupuesto hace imposible que la Gobernación pueda costear la reparación total de la vialidad.

“El mantenimiento de esta carretera depende del Gobierno nacional. Hay trabajos que corresponden a la Gobernación del estado, como lo son las vías interestatales”, expresó Barrios a Radio Fe y Alegría Noticias.

Igualmente, agregó: “Hay un elemento que se le suma al problema de la Troncal 10: la explotación minera. El manejo de camiones de alto tonelaje por vías que no han sido mantenidas por mucho tiempo. Hasta el periodo del gobernador Rangel Gómez, no se había hecho ninguna nueva inversión en alcantarillas ni puentes, que cada puente tenía una historia particular de mantenimiento. Eso se olvidó y luego se presentaron problemas en la troncal que no han sido resueltos hasta la fecha y que requieren inversiones considerables que debe asumir el Gobierno nacional”.

El edil manifestó que se han planteado varias vías, entre ellas, la concesión de zonas de la carretera en Santa Elena de Uairén hasta Tumeremo para que una trasnacional pueda aportar dinero para su mantenimiento, apoyándose con el cobro de peaje.

Afirman que se han dado “pañitos de agua tibia” a la vialidad

En entrevista con choferes y afectados, se confirmó que varios tramos de la vialidad fueron reparados durante el último año. Sin embargo, especialistas alegaron que estas reparaciones no suelen durar mucho, debido a que no se ha hecho una reingeniería del peso que transita por esta vialidad ni se evalúa la calidad de los materiales utilizados.

El ingeniero especialista en vialidad, Jorge Nevado, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la Troncal 10 era una vía pensada para tránsito turístico. Pero tras la llegada del Arco Minero del Orinoco y la incorporación de maquinaria a esta área, no se pensó en la afectación que sufrirían las calles de la región.

“Hubo falta de mantenimiento y con la carga minera, empezaron a llegar muchos equipos. Esos equipos hicieron que muchas de las estructuras colapsaran. Al colapsar, hay que hacer reparaciones que no se están haciendo de acuerdo a lo que hay. No hubo una reingeniería para evaluar ese tráfico pesado. Eso trajo como consecuencia que se van alcantarillas en muchas zonas, tuvimos años de efectos niño donde hubo muchas lluvias… Si no mantienen los drenajes limpios, eso colapsa”, señaló.

Nevado agregó: “Sí, es verdad que se ha venido reparando, pero no hay un ente único que repare, sino que se involucra Gobernación, Alcaldía… En cuanto a calidad, los materiales que debemos usar en estas zonas son de alta calidad. Puede que el problema es que no hay una empresa que certifique eso. El trabajo lo hace un ente y no hay supervisión. No se cumple con las normas de ingeniería”.

Choferes temen por su seguridad en la Troncal 10

Desde el año 2022, medios regionales han señalado la devastación de esta vialidad, alegando que “se cae a pedazos”. Durante 2023, al menos en cuatro oportunidades los tramos colapsaron, provocando el cierre de la vía.

Sobre esto, choferes de Bolívar alegaron que hay altos riesgos al transitar la Troncal 10, puesto que no hay puntos de control ni alumbrado y algunos tramos están prácticamente colapsados.

“Una de las cosas que se necesita con urgencia es el arreglo total de esa carretera. Ahorita lo están haciendo, pero eso es un pañito de agua tibia que le están haciendo por ahí. La parte crítica es después del kilómetro 0, es la entrada de El Dorado hasta Santa Elena de Uairén. Eso está crítico. No es un relleno de piedra, es un buen asfaltado”, expresó un conductor que prefirió mantenerse en el anonimato.

La misma persona agregó: “Esa es la situación ahorita de la Troncal 10. Se han hecho algunos procesos de reparación desde Upata hasta El Dorado, más nada. Hay partes donde hay baches y tú cuando vas rodando piensas que vas bien, pero caes. Son alcantarillados que han ido cediendo”.

Según recopilación de prensa, desde la gestión del exgobernador Justo Noguera Pietri, las autoridades vienen prometiendo una reparación total de la Troncal 10. Asimismo, durante su campaña, el actual gobernador Ángel Marcano se comprometió a reparar esta vialidad durante sus primeros 90 días de gestión, pero quedó como promesa incumplida.

