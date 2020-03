Reportan 3 heridos tras explosión por gas en Guayana

En horas de la tarde de este lunes 9 de marzo, se habría registrado una explosión en la planta baja de un apartamento de la Urbanización Riberas del Caroní, ubicada al final de la Av. Atlántico, Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Al menos tres personas habrían resultado heridas. Según algunos usuarios de Facebook entre las personas heridas se encuentra una docente del Colegio Monte Carmelo, de nombre Marisol.

Asímismo, manifestaron como sintieron el impacto de la explosión en las zonas cercanas:

Dinoris Fernández dijo “vivo cerca en el urbanismo riberas de Caroní eso se escuchó tan duro que todos los vecinos salimos de nuestras casas, pobre gente Dios santo”. Evelyn de Millán agregó, “aquí en Villa Betania se escuchó la exposición” a lo que Julice Fernández respondió “para acá en el Core 8 también”. Jakye del Pacheco manifestó ” Dios mio yo sentí en mi casa fue un jalón inmenso que hubo, así sería”.

De igual modo, algunos usuarios de la red social denunciaron fallas en el servicio de mantenimiento de cilindros de gas doméstico. Alfredo Carmona expresó “aquí en el estado Bolívar no le hacen mantenimiento a las bombonas, lo digo por experiencia propia, las mías presentan daños y nadie responde”. Yure Cedeño agregó ” Bolívar Gas no quiere hacer cambio a los cilindros dañados, con fugas y los gerentes dicen que no cambiarán los cilindros con fuga, es la nueva orden de parte de la gerencia, ¿qué tal?”.

Tras la explosión, los cuerpos de bomberos de Caroní, Alcasa y Ferrominera, llegaron al sitio para atender la emergencia.

Alerta 171 Bolívar también difundió imágenes de lo sucedido en su cuenta en Twitter.