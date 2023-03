Reprograman las funciones de Peter Pan On Ice

Las funciones del espectáculo musical Peter Pan On Ice que, en principio, se realizarían en las instalaciones del Poliedro de Caracas del 16 al 19 de marzo y que por fallas técnicas en la pista de hielo no fue posible, finalmente se llevarán a cabo los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de este mes a las 7:00 pm en la Concha Acústica de Bello Monte.

Así lo hicieron saber las empresas productoras del evento Total Show, Eventos Globales y Dlux Producciones, este martes 20 de marzo a través de una rueda de prensa acompañadas de los protagonistas del espectáculo.

“Desde hace meses estábamos planificando este show en el Poliedro de Caracas con Peter Pan On Ice. La contratación técnica no dependía de Venezuela, sino de parte de los operadores que trabajaban en el resto de la región como Perú, Paraguay, Bolivia, entre otros países que también estaban dentro de la gira”, expresó José Atienza, director Ejecutivo de Total Show y Eventos Globales.

Atienza informó que se trasladaron hasta Bogotá porque todo el suministro técnico -sobre todo de la pista de hielo- era de la responsabilidad de Oriente Sobre Hielo 2050 SAS, empresa radicada en Colombia y que les dio varios alegatos, pues lo sucedido en el Poliedro de Caracas también ocurrió en el Movistar Arena del vecino país.

Foto: Lenys Martínez

El enfriador no cumplió con su trabajo

En ese sentido, explicó que la rejilla que conforma la pista de hielo utiliza varios radiadores, además de una bomba de 20 caballos de fuerza y un chiller (enfriador) de 60 toneladas. Todos estos insumos en conjunto debían hacer que la rejilla bajara a -12°, punto óptimo de congelamiento para 20 mil litros de agua y así los patinadores pudieran ofrecer el show. Sin embargo, esto no se logró debido a que el enfriador solo llegó hasta -6°.

No sin antes aclarar que el equipo de producción se trasladó nuevamente hacia Bogotá para hacer las pruebas del enfriador y que luego de eso hicieron todos los trámites correspondientes para la importación de este insumo necesario para el funcionamiento de la pista de hielo. Cuando finalmente el enfriador llegó a Venezuela, se vieron en la necesidad de atender otros requerimientos extras por parte de los técnicos de Colombia, lo cual retrasó el comienzo del enfriamiento de la pista.

“Nuestra culpa y responsabilidad es que sostuvimos hasta el último instante la esperanza de que eso llegase a congelar. Se nos acercaban las horas de abrir puertas el sábado en la tarde, nos aferramos a una esperanza de que la pista estaría lista, pero los tiempos no nos iban a dar nunca. Lo intentamos y no lo logramos. Gastamos una fortuna entre el viernes en la noche y el sábado en la mañana en varios componentes que al final no funcionaron”, añadió Atienza.

Sin intención de dolo

Adicionalmente, Atienza resaltó que por parte de las empresas productoras nunca tuvieron intención de estafa, dolo, engaño. “No hubo ni habrá jamás esa intención nunca. No toleraremos que nos digan que estamos lavando dinero y que somos irresponsables porque no lo somos. Tenemos toda la vida en esto y tomamos el riesgo de hacer un show para niños porque todo el mundo sabe que los niños son secundarios en el negocio del espectáculo”.

Del mismo modo, el Director Ejecutivo de Total Show y Eventos Globales indicó que como padre de dos niñas, para él resultó doloroso ver a los niños llorar en las afueras del Poliedro tras saber que el espectáculo no se realizaría. “Como padres sabemos que con los hijos no se puede meter nadie y cuando se le promete algo a un niño, hay que cumplirle”, destacó.

Foto: Lenys Martínez

“No vamos a darle la espalda al público”

En consecuencia, el vocero de las empresas productoras informó que lograron la reprogramación de las funciones y adquirieron una pista de hielo artificial donde los bailarines hicieron las pruebas con las cuchillas de sus patines y lo aprobaron para que finalmente puedan presentarse el próximo fin de semana en la Concha Acústica de Bello Monte. «No le vamos a dar la espalda al público», dijo.

Atienza comentó que la reprogramación no se pudo dar en el Poliedro porque el sábado será el concierto del mexicano Alejandro Fernández.

“Vamos a abrir puertas a las 5:00 pm y tendremos como invitadas especiales a las payasitas Nifu Nifa. Tendremos atracciones, colchones inflables, cotufas gratis para todos los niños”, agregó.

Se estima que alrededor de las 9:00 pm concluya cada función.

“Hay un sistema de vuelo espectacular, es un show bellísimo. Tal cual como ofrecimos el show lo vamos a hacer en una pista de hielo artificial, y la gente que quiera ir se le reasignarán sus puestos el día que quiera y haremos un operativo para ello.

Además, precisó que los asistentes serán ubicados en sillas y no en el concreto directo como usualmente ocurre en los espectáculos que se presentan en la Concha Acústica de Bello Monte.

Reembolsarán el dinero a quienes no puedan ir

Atienza indicó que aquellas personas que adquirieron sus boletos para las funciones de Peter Pan On Ice en el coso de La Rinconada y que no puedan asistir a las fechas reprogramadas, la empresa vendedora de los tickets por internet les envió un formulario para el reembolso. “Y quien no quiera la devolución sino el canje, le vamos a ubicar en la misma posición que tenía el escenario en el Poliedro adaptada a la forma de la Concha Acústica”, puntualizó.