Repunte de muertes por COVID-19 en Venezuela es por falta de vacunación

Hace dos semanas las propias estadísticas oficiales de la comisión presidencial de la COVID-19 reflejaron un importante repunte de muertes a causa de esta enfermedad pandémica. La OMS también confirmó que esta ha sido una tendencia mundial.

La médico internista del estado Anzoátegui Marbelis Hernández declaró por el programa Claro y Raspao de Radio Fe y Alegría Noticias que el repunte de muertes por COVID-19 en Venezuela se debe a que “muchas de esas personas no estaban vacunadas o tenían otras enfermedades que descompusieron su estado general”.

Confirmó que en el país todavía están presentes otras subvariantes de la Ómicron “cuyos síntomas son más leves y uno espera que (los pacientes) no se compliquen pero son personas mayores de 60 años, algunas pueden estar embarazadas, y si no están vacunadas o lo están con una o dos dosis pueden complicarse”.

Por esta razón recomendó a toda la población “que debe vacunarse, que deben colocarse los refuerzos, incluyendo a los niños, mayores de 3 años, esto es importantísimo, aunque haya muchos miedos irracionales, en el mundo entero las vacunas han salvado la vida de más de 20 millones de personas”.

Enfermedades de base complican la cosa

La también integrante de la junta directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología alertó además que junto a la falta de vacunación, sobre todo en personas de la tercera edad, la existencia de enfermedades de base como la diabetes, la hipertensión “y si se le sube la glicemia porque usaron esteroides eso también pudiera desencadenar otras cosas”.

Igualmente aconsejó mantener las medidas de prevención como el uso del tapaboca, lavarse bien las manos, distanciamiento físico “porque quizás mucha gente cree que porque los síntomas son más leves no se va a enfermar, tiene una menor percepción de riesgo”.

Con respecto a la falta de insistencia por parte de las autoridades gubernamentales en el uso de las medidas de bioseguridad, Hernández mencionó que esto no puede tomarse como excusa para no cuidarse. “En la medida en que la gente no se proteja las subvariantes del Coronavirus van a seguir apareciendo”.

También sugirió no confiarse en el hecho de que “pudo haber contraído una leve gripe”. En estos momentos, precisa la médico, que “pueden confundirse una gripe con la COVID. Recordemos que una persona con COVID puede contagiar a otras 18 personas a su alrededor”.

Invitó a los ciudadanos a monitorear con mucho sigilo “si una persona persiste con una tos por más de tres días, si tiene afecciones respiratorias u otras complicaciones” porque serían los síntomas propios de un contagio.

Ante ello, recomienda acudir a hacerse “las pruebas con un hisopado nasal, de detección de antígenos” y llamó a no automedicarse. “No tomen antibióticos ni esteroides, porque ni la gripe ni la COVID son enfermedades bacterianas”.