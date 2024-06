Roban cables de la planta eléctrica del hospital de Machiques

Este martes 18 de junio se conoció del hurto de los cables principales que alimentan la planta eléctrica del hospital de Machiques de Perijá, en el estado Zulia.

A través de un audio de WhatsApp, el jefe de mantenimiento del Hospital de Machiques notificó del hecho vandálico.

“Para informales que el generador fue asaltado por el hampa, se volvieron a llevar los cables de arranque, tierra y los auxiliares. Nos dimos cuenta a las 2:00 pm, que necesitábamos encender el generador para dos cesáreas de emergencias, porque no había luz, y al llegar al sitio me percaté que no tenía los cables. Qué lamentable, ya no sé puede con esta delincuencia”, denunció el trabajador del centro de salud.

Esta situación pone en riesgo el funcionamiento y la atención de los pacientes del principal centro de salud de este municipio fronterizo, pues es de suma preocupación el panorama del hospital de Machiques donde por tercera vez queda sin funcionar el generador eléctrico.

En la zona se registran apagones a diario por racionamientos eléctricos. Ahora, sin el funcionamiento de la planta, el hospital de la localidad no está en capacidad de dar respuesta inmediata a alguna emergencia.

Este hecho aumentó la preocupación e incertidumbre en la población, que ya al acudir al centro de salud deben enfrentarse a las múltiples dificultades y problemáticas que registra el hospital, como la falta de insumos y medicamentos, a la que ahora se suma la falta de seguridad del centro de salud.

