Robaron escuela especial de El Nula

En los últimos días se han venido evidenciando robos a diferentes instituciones y particulares en la población de El Nula, parroquia San camilo, municipio Páez, Apure.

El hecho más reciente fue el que ocurrió este fin de semana en la escuela de educación especial Acacio Belandria de la localidad. Los asaltantes se llevaron el motor de bombear el agua para surtir a los baños y la cocina, según lo reseñó la directora del plantel Belky Hernández.

Dijo que por ser una institución cuyos padres son de bajos ingresos económicos «en estos momentos no tenemos para comprar uno nuevo, el que se robaron tenía casi 20 años, lo que tiene la escuela de fundada».

Informó que al parecer «no violentaron nada porque nosotros mantenemos eso con una cadena y candados y todo estaba normal, tuvieron que haber saltado por la parte de la reja, la sorpresa fue que no encontramos el motor del agua cuando se fue a bombear».

Relató la docente que debido a este robo «ahora nos toca ir al pozo con los tobos para echarle agua a los baños, es primera vez que nos pasa esto en la institución, de verdad que estamos muy dolidos con esto que está pasando, no sé por qué la gente se toma lo que es ajeno, sobre todo de una institución en donde los niños son tan vulnerables».

Admitió que no cuentan con vigilante para la escuela. Los docentes son los que se turnan «pasando el día ahí en la escuela pero en la noche no hay vigilancia y no tenemos otras medidas».

La escuela especial Acacio Belandria es una de las pocas que existen en el estado Apure con esta categoría. Se encuentra ubicada en pleno casco urbano de El Nula, diagonal a la iglesia católica.