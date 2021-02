Ronald Hernández, de Escocia a la MLS de EE.UU

Ronald Hernández, jugador de la selección nacional de fútbol de Venezuela, vestirá la camiseta del Atlanta United de la Mayor League Soccer de Estados Unidos.

El Vinotinto se va bajo la condición de préstamo al club norteamericano luego que su club, el Aberdeen FC de Escocia, lo cediera.

El defensa de la selección de Venezuela no pasa por un buen momento en Escocia, donde apenas había disputado seis partidos y sin mostrar sus mejores cualidades.

El arribo del nativo de Barinas ya es oficial en la cuenta de Twitter del Atlanta United, y ha sido presentado como un jugador “joven y talentoso”.

También reconoce que el Ronald Hernández ha pasado por un momento de complicado en Escocia, y el club norteamericano espera darle los minutos que necesita para mostrar su calidad.

“Él tuvo circunstancias difíciles en el último año y tenemos ganas de darle una oportunidad para competir en un entorno nuevo”, destacó Carlos Bocanegra, vicepresidente del Atlanta United en una nota de prensa divulgada por el club.

Previo a su arribo a Estados Unidos, Hernández, ha vestido con los colores del Zamora FC en Venezuela, y Stabaek en Noruega.

