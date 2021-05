Rondón podría regresar al fútbol europeo

El venezolano José Salomón Rondón terminó su vinculación el CSKA de Moscú luego de que su equipo, el Dalian Pro de China, lo cediera hasta mayo de 2021, tal como ocurrió.

El jugador se mostró feliz de haber jugado para el CSKA de Moscú, uno de los más competitivos combinados de la liga rusa, donde aportó 4 goles y 2 asistencias en 13 partidos desde que ingresó en febrero de 2021, en lo que fue su retorno al fútbol ruso.

Salomon Rondon left #CSKA



Venezuelian striker Salomon Rondon left the Army club due to the end of his loan agreement.



Rondon made 13 appearances for PFC CSKA and scored 4 goals.



We will @salorondon23 all the best in his future career! pic.twitter.com/UFSVK7guOr