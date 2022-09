Rubén Limardo es tercero en el ranking mundial de esgrima

El medallista de oro, Rubén Limardo, ocupa el tercer lugar del ranking mundial de esgrima, esto luego de participar en el Campeonato Mundial de El Cairo, en el que finalizó en la posición 18.

Aunque no tuvo su mejor actuación, el Mundial sirvió para que Limardo sumara algunos puntos y escalara dos puestos en el ranking mundial de espada masculina, ya que antes de la competencia el bolivarense ocupaba la quinta posición en todo el mundo.

El esgrimista retornó a Venezuela el domingo 18 de septiembre a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El atleta fue recibido por las autoridades deportivas nacionales, entre los presentes estuvieron la presidenta del Instituto Nacional de Deportes (IND), Ninoska Clocier y el ministro del Deporte, Mervin Maldonado.

“Este domingo, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte y el Instituto Nacional de Deportes recibió al Medallista Olímpico Rubén Limardo, número 3 en el Ranking Mundial de Esgrima. Bienvenido Campeón!!!”, escribió Clocier.

Su último ciclo olímpico

Limardo, quien es parte del salón de la fama de la esgrima mundial, confirmó el pasado 10 de septiembre, el Día Internacional de la Esgrima, que el actual ciclo olímpico Francia 2024 será el último de su carrera.

“Gracias a la esgrima he aprendido una forma de vida. Este deporte ha sido el promotor de una idea. Me ha enseñado a caer, levantarme y luchar una vez más. En este que es mi último ciclo olímpico me siento mejor que nunca y el corazón sigue latiendo muy fuerte cada vez que un juez dice ‘Prez Allez’ Happy Fencing Day”, escribió el atleta de 37 años en su cuenta de Instagram.