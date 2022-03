Rusia reta a la FIFA y convoca a sus jugadores para el repechaje

La Unión de Fútbol de Rusia, máximo órgano rector del fútbol de ese país, publicó una convocatoria de jugadores para disputar el repechaje contra Polonia en busca de un puesto en el mundial de Catar 2022.

La convocatoria publicada es un claro reto a la FIFA que excluyó de todas sus competiciones a Rusia luego que el presidente Vladimir Putin ordenara una invasión militar a Ucrania.

La Federación de ese país ha buscado revertir las decisiones de la FIFA. Incluso, en días pasados introdujo una solicitud de suspensión de las medidas de la organización ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Está solicitud fue denegada. El TAS ratificó las medidas. «La decisión impugnada sigue en vigor y todos los equipos y clubes rusos continúan suspendidos».

De esta manera, Rusia no puede jugar ni en competiciones de la UEFA ni de la FIFA.

De acuerdo con el calendario del repechaje, Rusia debía enfrentar a la selección de Polonia el 24 de marzo. En caso que lograse una victoria ante su rival, los rusos se enfrentarían ante el ganador de Suecia y República Checa.

No obstante, los duelos no serán posible ante la determinación de la FIFA de prohibir las presentaciones rusas en todas sus competiciones internacionales.

Por su parte, la selección rusa se reunirá entre el 21 y 27 marzo, tal como tenían previsto realizar antes de las medidas prohibitivas de la FIFA.

La Unión de Fútbol de Rusia también informó que en la convocatoria no figura el capitán de la selección Artem Dzyuba, por motivos de logística. No obstante, la prensa deportiva internacional asegura que el jugador pidió no ser convocado.