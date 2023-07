Saab anuncia investigación contra presidente de la Cruz Roja

Tarek William Saab, fiscal de la República, informó en la tarde de este viernes 28 de julio que el Ministerio Público designó a la fiscalía 34 Nacional de Derechos Humanos para investigar hechos denunciados sobre presunto acoso y maltrato contra voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja.

Estos actos habrían sido cometidos por parte de Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezuela, y miembros de su equipo.

#AHORA @MinpublicoVEN #designa Fiscalia 34 Nacional de Derechos Humanos: para #investigar y #sancionar los hechos #denunciados recientemente sobre el presunto acoso y maltrato contra #voluntarios y #trabajadores de la Cruz Roja Venezolana: por parte de Mario Villarroel y miembros… — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) July 28, 2023

Contexto

El pasado miércoles, el diputado Diosdado Cabello acusó durante su programa Con el Mazo Dando a Villaroel de ejercer una actividad mafiosa desde la institución.

“La semana pasada yo hablé de la Cruz Roja venezolana, asomé algo ahí, pero yo me he quedado corto en verdad. Yo me he quedado corto; esa es un actividad mafiosa”, dijo Cabello.

Diosdado Cabello vuelve a denunciar la “actividad mafiosa” de Mario Villarroel en la Cruz Roja Venezolana y un exmagistrado del TSJ: “A un señor le quitaron 9 millones de dólares” https://t.co/rGvv23VcJ4 pic.twitter.com/HGChjGLMEo — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 27, 2023

Por su parte, la Cruz Roja venezolana publicó un comunicado en el que rechazaron estas recientes acusaciones realizadas por Cabello.

