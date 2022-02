Salarios en Maturín no alcanzan para comer, mucho menos para estudiar

Habitantes de Maturín en el estado Monagas, aseguran que su salario no les alcanza para comprar comida, mucho menos para costear la educación de sus hijos e hijas.

Rosa Roca, vecina de la zona, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que la situación es difícil para todos, pero más aún para los jóvenes que no pueden estudiar porque muchos padres no pueden pagar sus estudios.

Contó que es madre soltera y uno de sus hijos se graduó como bachiller de la República recientemente, sin embargo no ha iniciado los estudios en la universidad porque no puede asumir esa inversión.

«Es por eso que algunos tenemos que despedirnos de nuestros hijos porque si algún familiar que esté afuera (del país) les ofrece la oportunidad de hacer una mejor vida por allá, uno no puede cortarle las alas», indicó

Aseguró que a sus 58 años de edad le da tristeza tener que salir a trabajar a la calle después de haberse «quemado las pestañas» para conseguir su título de contadora y que hoy en día ejercer su profesión no sea suficiente para mantenerse.

«Yo soy contador por eso digo con base que tristemente me reventé en una universidad para tener mi profesión y ahorita no puedo ejercer como debería, tengo que bandearme de otras maneras vendiendo cualquier cosita porque con la pensión de 10 bolívares al mes no voy a comer. Es fuerte porque todos estamos en lo mismo; profesional y no profesional. De verdad que no me parece porque si uno se quema las pestañas es para salir adelante», afirmó.