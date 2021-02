“Salir como sea”: el drama de la migración venezolana

Claudia García, socióloga, especialista en migración, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que debido a la urgencia de la mayoría de los venezolanos en el país, que no tienen acceso a una canasta básica alimentaria, además de las dificultades asociadas al sistema público de salud y a la educación, deciden salir de Venezuela como sea.

Indicó que uno de los principales desafíos que enfrenta la migración venezolana es la vulnerabilidad de origen, derivada de la Crisis Humanitaria Compleja.

“La vulnerabilidad de origen significa que debido a la crisis humanitaria compleja que hay en Venezuela, sumado al tema del Coronavirus, más todas las debilidades estructurales que ha venido presentando el país desde hace varios años, económica, social, jurídica, nosotros vemos unos migrantes que salen de Venezuela con unas condiciones comprometidas, en algunos casos de salud, en otros nutricionales, en otros casos sociales”, explicó.

Indicó que los venezolanos hace tiempo perdieron el derecho a la recreación, a la salud, incluso a la educación, a vestirse.

“(…) Ya solo el acceso a la Canasta Básica Alimentaria se vuelve imposible de cumplir. También hay unos servicios básicos que no están funcionando, sumemos la movilidad restringida debido a la pandemia y la crisis por la gasolina; no llegan los servicios básicos, las telecomunicaciones, el agua un recurso tan necesario en tiempos de pandemia, entonces en esa situación se crea una condición vulnerable para los venezolanos, que por la urgencia deciden salir a veces como sea”, refirió.

Comentó que en este momento se pudiera estar hablando de una nueva población que emigra de forma clandestina, con todos los peligros que eso conlleva.

“La mayoría de las fronteras terrestre por donde pasan los venezolanos están cerradas, esa situación lleva a las personas a que se expongan a innumerables riesgos, no solamente los que tiene que ver con las fronteras como los grupos irregulares, mafias de crímenes organizados y estas modalidades de coyotes que existen en todas las trochas para que los venezolanos pasen, sino también esa vulnerabilidad de no tener a dónde llegar, de no saber a qué van a estar expuestos en condiciones climáticas, de no saber qué van a ser en el país destino”, argumentó.