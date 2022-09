El receptor con más vuelacercas de la MLB es Ral Caleigh de Marineros de Seattle, quien durante esta temporada suma 23 jonrones, uno más que Salvador Pérez. El venezolano tiene en su cuenta 22 jonrones en la actual temporada.

El jonrón de este domingo 18 de septiembre para Salvador Pérez fue el séptimo en la casa de los Medias Rojas de Boston. Sin embargo, no fue suficiente para que su equipo, los Reales de Kansas City pudiera ganar.

De acuerdo con Baseball Savant, la conexión del criollo registró una velocidad de salida de 110.5 millas por hora y viajó 390 pies.

En la parte alta de la quinta entrada, Pérez castigó un envío alto de Nick Pivetta, abridor de los Medias Rojas de Boston, y mandó la pelota por el jardín izquierdo del Fenway Park.

En esta jornada dominical, Pérez ligó de 4-2, con carrera anotada y una empujada para llegar a 71 en la campaña.

Pese a la actuación del venezolano, los Reales terminaron cayendo 13 – 3 frente a los Medias Rojas.

Salvy sends one over the monster for his 22nd homer of the year!#TogetherRoyal pic.twitter.com/bK7iJU3Arg