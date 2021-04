San Cristóbal cumplió 460 años en medio de carencia de servicios públicos

En su cumpleaños número 460 la villa de Juan Maldonado, San Cristóbal, continúa presentando problemas en sus servicios públicos.

Habitantes de la también llamada «ciudad de la cordialidad» manifestaron que las principales dificultades por las cuales atraviesan todos los días es «la falta de agua, falta de electricidad, falta de gas, las calles vueltas nada, llenas de huecos que no se pueden transitar, esto es un desastre».

Otros agregaron los altos costos de los alimentos al también referirse que el actual sueldo mínimo de 1.800.000 de bolívares «no alcanza ni para medio cartón de huevos».

Una señora de la tercera edad confesó a Radio Fe y Alegría Noticias «que desde esta gente comenzó a mandar no me he vuelto a comprar un par de medias, esta es la ciudad más cara de Venezuela».

También pidieron mejorías en la seguridad «y un buen mantenimiento de sus infinidades de árboles que hay en las avenidas, alumbrado público, da miedo ya pasar por esas avenidas desoladas, y su parte alta donde están su polideportivo, plaza de toros, universidades está prácticamente agonizando».

Se quejaron que San Cristóbal «es una de las ciudades de Venezuela que ha ido involucionando progresivamente, lamentablemente celebramos este cumpleaños con una ciudad devastada».

Por Jorge Labrador/Radio Fe y Alegría Noticias