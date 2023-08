Saned Rivera regresa a los escenarios de la salsa

“Cuando tú te fuiste se murió mi corazón, el no está de luto, solo tristeza quedó, ahora estoy vacía pero llena de dolor, cundo té te fuiste la vida perdió el valor…” era una de las canciones que más sonaban en la radio en 1997 y uno de los videos que todos los días salía al aire por el canal HTV. ¿Su intérprete? Saned Rivera, una de las voces femeninas más dulces de la salsa.

Lleva la música en las venas, pues nació y creció en una familia de músicos: sus padres y sus hermanos cantan, componen y tocan instrumentos musicales. A dos de sus hermanos (Edwin y Jerry) les hizo los coros en algunas de sus producciones discográficas, hasta que a finales de la década de los noventa decidió lanzarse como solista.

De su primer álbum, Quiero entregarme a ti, fueron varios temas que se posicionaron en la lista del Récord Report, entre esos: Cuando tú te fuiste, La primera vez, Por tu amor, Rompamos el hielo y Gata sin luna. Después llegó el segundo disco, Prohibido, del cual sonaron Baila conmigo y Prohibido.

Posteriormente, la menor de la familia Rivera Rodríguez, se convirtió en madre y decidió tomarse el tiempo necesario para dedicarse a la crianza de sus hijas, Sabrina y Sofía, a quienes define como sus “estrellitas”. Ahora que ya están grandes, Saned decidió retomar su carrera musical y reencontrarse con su público en este 2023.

Tuvo miedo de no regresar

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Saned, quien durante la conversación no solo abrió su alma, sino también cantó algunos de sus exitosos temas.

Manifiesta que esta vuelta a los escenarios la llena de mucha emoción, pero que a la vez tuvo miedo de no regresar aunque tenía mucho tiempo con las ganas, pero solo buscaba la mejor manera en cuanto a comodidad, tiempo, libertad de desplazamiento y también de traer a “una nueva Saned, aunque siga siendo la misma persona, con sentido autocrítico y exigiéndome mucho. Estoy haciendo lo que me gusta”, expresó sonriente.

¿Te arrepientes de algo durante todo este tiempo fuera de los escenarios?

“Debo arrepentirme de muchas cosas porque a lo largo de la vida uno comete errores. Siempre estoy en la búsqueda de la reivindicación, pero ahora mismo no recuerdo (risas). Estoy tan feliz y me agarraste de sorpresa. Cuando me acuerde te digo (risas).

Sin imitar a nadie

Saned comentó que su retorno es con su tradicional género salsa, aunque con algunas fusiones urbanas, pero no adelantó mucho porque apenas están en la pre-producción de lo que será su próximo trabajo discográfico. Sobre lo que sí confesó es que está segura que nunca buscó lo comercial, sino “ser única” y añadió que “hay muchos artistas que nos sirven de referencia, pero no debemos imitarlos”.

Por otro lado, confesó que todo este tiempo alejada de los escenarios significó aprendizaje, madurez, observación y “a no ser tan emocional”, al mismo tiempo representó echar para adelante a sus hijas, además de autoconocerse más como músico y cantante. “Ha sido un tiempo de refrescarme, reinventarme y de vivir el día a día. Me estoy conociendo nuevamente”, a la vez agregó que en este tiempo también encontró nuevamente al amor.

¿Cuándo saldrá tu nuevo disco?

“Esperamos que para diciembre, al menos el primer sencillo, pero no te puedo dar una fecha específica porque he tenido muchos cambios en la producción y productores, pero sí habrá música nueva muy pronto”, aseguró risueña y a la vez comentó que tendrá –por lo que resta de año- algunas presentaciones privadas y actividades benéficas, así como también ensayos con los integrantes de su banda.

Saned también comentó su deseo de venir a Venezuela, pues en sus inicios solo se presentó en programas de televisión, pero que ahora desea hacerlo con sus músicos. “Quiero estar en el escenario con ustedes, disfrutar y compartir es lo que ansía mi corazón” y agregó que su agenda está abierta en caso de que algún productor musical desee traerla al país junto a su orquesta.

Durante la conversación, la única fémina de los hermanos Rivera Rodríguez, cantó fragmentos de algunos de sus exitosos temas, entre esos:

Prohibidoooo, aunque en el mundo no haya otro no habrá nada entre nosotros… (risas).

Saned en su reciente presentación en Bulevar, Puerto Rico | Foto: Foto: Facebook Saned Rivera

Sus hijas son sus estrellas

Si bien su receso de los escenarios musicales fue para dedicarse en cuerpo y alma a la educación y crianza de sus estrellas Sabrina (18 años) y Sofía (11 años), cuando habla de ellas se le ilumina mucho más el rostro y la mirada. De la mayor comentó que es una chica buena y madura, además de ser universitaria, pues se dedica a estudiar Sociología. Sobre ambas señala que ahora que están grandes comparten más como amigas y están felices por el regreso de su mamá a los escenarios.

Ambas cantan, comenta Saned, pero que a la vez son tímidas. Sin embargo, no descarta que más adelante se decidan a cantar profesionalmente, pues mientras tanto “se les da la preparación para que tengan una base y refuercen esos talentos que tienen. Saben que cuentan con mi apoyo cien por ciento”, expresó la orgullosa mamá.

A su vez resalta que no es de las madres que exige la culminación de una carrera universitaria, sino que hagan lo que les guste y que sobre todo sean felices. “Yo estudiaba y a la vez trabajaba con la música. Se puede crear un balance”, agregó.

Para Saned, lo más trascendental es que sus hijas sean siempre ellas y que no permitan que nadie las denigre ni atente contra su dignidad e integridad. “Lo más importante es el ejemplo que tú le das a tus hijos, tratar a las personas con respeto y de darnos a respetar también; no ser cómplices del bullying, ni de abusos, superarse, diversificarse, cultivar el corazón y los valores”.

En un tercer bloque de la conversación con Saned Rivera, hubo una serie de preguntas rápidas con respuestas rápidas…

Edwin Rivera padre

“Los primeros ojos de amor, mi adoración, mi corazón. Una parte de mí.

Dominga Rodríguez

“Mi estrella, mi sol”

Sabrina Saned y Sofía Sabrina

“Son mi vida y risas”

Nelson Mercado

“Besooooos” (suspira)

Tus hermanos

“Las piezas del rompecabezas, todos juntos”.

Una canción

“Ven, de Marcela Gándara” (cantó un extracto del tema)

Un recuerdo que te haya marcado

“Mis partos”

Una virtud

“Quiero dejar una referencia para ser una mejor persona”

Un defecto

“Soy melancólica”

¿Qué te hace llorar?

“Todo. Lloro por alegría, de amor, de tristeza, de susto porque si me dan un susto bien fuerte después lloro” (risas).

¿Qué te hace enojar?

“La injusticia”

Puerto Rico

“Mi tierra, de la que no me puedo ir de aquí” (risas)

Venezuela

“Mi segunda tierra, mi segunda patria”

Tributo a La Lupe

Un poco antes de finalizar la entrevista, Saned no descartó hacer un tributo a su cantante favorita: La Lupe, aunque confesó que aunque le gustan los temas de Celia Cruz, ya se han hecho tributos sobre la guarachera del mundo, su homenaje se enfilaría hacia La Lupe y que están en el montaje de al menos cuatro canciones tropicales de ella.

Por el momento, Saned está de vuelta para comerse al mundo… y a los escenarios.

