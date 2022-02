Se acentúa la crisis de agua potable en Maturín

La crisis de agua potable en Maturín, capital del estado Monagas, se sigue acentuando en las últimas semanas. Sus habitantes continúan protestando por las fallas de este servicio vital.

Las personas que residen en el centro de Maturin denunciaron que tienen más de 20 días sin recibir agua por las tuberías y aseguraron que el gobierno regional no los ha apoyado en la distribución con camiones cisternas.

Rosa Gordóñez indicó que «tenemos más de 20 días sin agua potable y el gobierno no hace nada, hemos tenido que protestar ante la ineficiencia de Aguas de Monagas, y aún así no han resuelto el problema del agua, hasta cuándo vamos a seguir así».

Residentes del sector La Manga de Maturín salieron a la calle para protestar ante la ineficiencia de las autoridades en esta materia ya que aseguran que el padecimiento es muy fuerte.

Roberto Lugo dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que «la situación que viven muchas familias en el casco central de la ciudad de Maturín es deprimente, ya que muchas veces reciben agua una o dos veces por día y en otras oportunidades nos vemos obligados a pagar camiones cisternas que cuestan de 10 a 15 dólares por el llenado de un tanque».

Herminia Ruiz, otra de las afectadas, detalló que la situación para ella y sus vecinos de la calle Barreto en pleno centro de la ciudad es compleja y complicada ya que son más de 8 años sin recibir agua.

«Ni en la antigua gestión ni en esta han resuelto la situación en el centro de Maturín, no podemos seguir aguantando esta situación tan incómoda, muchas veces tengo que estar pidiendo agua a los vecinos porque no me da mi sueldo para pagar un cisterna de agua».

Según testimonios de los vecinos perjudicados «cuando nos llega agua potable eso parece charco, no sabemos que es lo que está pasando porque nadie informa la situación en la que está la planta de agua del Bajo Guarapiche, cada día la situación es peor», denunció Carmen Guevara.

Ángel Aristimuño dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática en Maturín indicó que «seguimos corroborando que gran parte de los municipios de Monagas continúan padeciendo por la falta de agua potable y no sabemos qué hacen las autoridades de la entidad que no atienden a la población».

Del mismo modo el dirigente político de la oposición destacó que «en Maturín el tema es de mayor complejidad por la cantidad de población, y como resultado de pañitos húmedos, el 80% de las comunidades carece del vital servicio en sus hogares, por lo que se ven obligados a consumir agua que muchas veces no está bien tratada».