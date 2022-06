Se avizora una “reapertura comercial” y la “armonía” entre Colombia y Venezuela

Tras la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el Sacerdote Jesuita y politólogo Javier Contreras cree que “se avizora un panorama de nuevos tiempos en los ejes fronterizos”.

En una entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias, Contreras expresó que ese nuevo panorama puede acelerar una “reapertura comercial” y la “armonía” entre Colombia y Venezuela.

Sobre los candidatos presidenciales en lo que fue la segunda vuelta: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, dijo que “escucharon los deseos y anhelos de sus ciudadanos que hacen vida por los departamentos fronterizos”.

“Los que viven en la frontera no se rigen por condicionamientos ideológicos, sino por la realidad y progreso. Petro y Hernández entendieron bien lo que su pueblo les pedía. Ahora toca ver si el gobierno venezolano escucha a su gente y de una vez por toda se normalizan las relaciones con Colombia”, refirió Contreras.

Cabe destacar que Venezuela rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 debido a la crisis política que produjo el denominado “gobierno encargado”, liderado por el exdiputado a la Asamblea Nacional Juan Guaidó.

“La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno fascista de Colombia”, dijo en ese momento el mandatario nacional en un acto de apoyo en Caracas.

Por otro lado está el presidente saliente de Colombia, Iván Duque, quien no reconoce a Maduro como jefe de Estado y ha ofrecido su respaldo a Juan Guaidó como “presidente encargado”.

En referencia a la posibilidad de un retorno de venezolanos radicados en Colombia a causa de la victoria de Petro, Contreras indicó que es muy pronto para hacer ese análisis.

Añadió que Venezuela sigue viviendo un “caos económico” y que las condiciones no están dadas para ellos (los venezolanos que pudieran regresar al país) “ni siquiera para el que vive acá. No me imagino una Colombia con características similares a lo que tiene nuestra nación, empezando que los vecinos cuentan con institucionalidad, separación de poderes y un Estado bastante serio y democrático”.