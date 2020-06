Se desploma una estructura externa de la UCV

View this post on Instagram

Colapsa estructura de pasillo techado junto a Tierra de Nadie en la Universidad Central de Venezuela. @bomberosucv en el sitio. Noticia en desarrollo. #UCV #Caracas #LosChaguaramos #CiudadUniversitaris #Villanueva #SomosUCV #Copred #Comir #Patrimonio @vivalaucv @construyeucv @ucvnoticias @ucvzla @ucvfcoficial @fcu.ucv @ucvhnmun @culturaucv @cdch_ucv @comirucv