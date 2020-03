La Asamblea Nacional informó que ya se instaló el Comité de Postulaciones Electorales aunque sin juramentarse ante la directiva del parlamento.

Los diputados miembros de este comité dieron a conocer este hecho a través de mensajes publicados en sus redes sociales, indicando así la instalación de un Comité que estaría violando el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.

El citado artículo establece que “La Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional juramentará al Comité de Postulaciones Electorales, el cual se instalará y sesionará al día siguiente de su juramentación. En su primera sesión escogerá de su seno, por mayoría absoluta, a una presidenta o un presidente y a una vicepresidenta o un vicepresidente; y fuera de su seno escogerá a una secretaria o un secretario.



Cuando el vencimiento del lapso ocurra en un día no laborable, el Comité se instalará en el día laborable siguiente”.

El diputado Julio Chávez indicó al portal Crónica Uno que “hemos llegado a un acuerdo político en función de avanzar en la escogencia de los rectores”.

Sobre la violación al referido artículo de la Ley Orgánica del Poder Electoral, Chávez aclaró a Crónica Uno que “no se viola. En función de avanzar y más allá de los extremos de Ley, de las formalidades, estamos priorizando lo que el país reclama por encima de los intereses de los grupos de la oposición. Ellos no se ponen de acuerdo ante cuál Parlamento se deben juramentar los miembros del Comité, pero el pueblo se merece que avancemos en función de un nuevo CNE. Que ellos se pongan e acuerdo para que las formalidades de Ley se puedan subsanar después.”

Esto lo dijo en referencia a la insistencia de la oposición venezolana de que este Comité debe postularse ante la junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, mientras que el oficialismo sostiene que debe ser ante la encabezada por Luis Parra.

Ante esto, Chávez aseguró que “no es que no queremos juramentar al Comité ante Guaidó, sino que su presidencia no existe. La Asamblea Nacional funciona y su directiva se juramenta en su sede natural que es el Palacio Federal Legislativo, no en la sede de El Nacional ni en una plaza. La oposición tiene que reconocer que el presidente de la Asamblea, que no es santo de nuestra devoción, es el señor Luis Parra”.

El Comité de Postulaciones Electorales designó al diputado Ángel Medina como su presidente, a Julio Chávez como vicepresidente y a José Luis Cartaya como secretario.

A pesar de esta incongruencia con respecto a la Ley, la nota de prensa publicada en el sitio web de la Asamblea Nacional no menciona algo al respecto, salvo que “el Comité de Postulaciones Electorales ratificamos que es competencia de esta Asamblea Nacional la designación de los nuevos rectores, hacerlo fuera de este espacio parlamentario significa la profundización de la crisis y evitar una salida al padecimiento de todos los venezolanos”,