Se inundó Puente Páez en El Amparo

Más de 200 familias están afectadas por la crecida del río. El agua llegó a las casas. Esperan por la atención de las autoridades del estado Apure.







El agua del río subió a las casas.

Unas 70 familias salieron de sus casas y se encuentran damnificadas. Esperan por la atención de las autoridades. Las lluvias no cesan y el río Arauca sube cada día su nivel.

Sector Puente Páez de El Amparo.

El sector Puente Páez, en El Amparo está en la frontera con el departamento de Arauca en Colombia.







Los vecinos se refugian en carpas.

Desde la semana pasada no hay electricidad en Arauca y esto hace que no haya conectividad en El Amparo. Los habitantes del lugar se han comunicado vía mensajes de texto y de llamadas porque la operadora Movilnet no ofrece servicio de datos en el sector.