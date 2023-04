Se vuelca bus que trasladaba a 21 docentes de Bolívar a Caracas

Un autobús que trasladaba a un grupo de docentes del estado Bolívar con destino a Caracas se volcó y dejó un fallecido, informó la periodista especializada en sucesos, Pableysa Ostos, a través de la red social Twitter.

De acuerdo con Ostos, la unidad trasladaba a 21 docentes que se reunirían en Caracas en la Zona Educativa.

El docente fallecido fue identificado como Marco Antonio Cárdenas Rondón, según Ostos. La víctima mortal habría perdido la vida de manera instantánea al momento del accidente.

“Un autobús tipo Yutong que trasladaba 21 maestros sufrió un accidente en la carretera El Tigre-Cantaura en horas de la madrugada de este viernes”, informó Ostos. La comunicadora no precisó el motivo del viaje, no obstante, fuentes no oficiales informaron que la reunión tenía fines reivindicativos.

Por lo pronto no se conocen las razones por las cuales ocurrió el volcamiento registrado en el tramo El Tigre – Cantaura, en el estado Anzoátegui.

