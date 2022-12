Sector papelero en Carabobo creció entre 30 y 40% en 2022

Por Rosimar Sánchez | Radio Fe y Alegría Noticias

El director de la Cámara de Comercio de Valencia y representante del rubro de papelería, Juan Rocha, informó que el sector papelero en Carabobo creció entre 30 y 40% durante 2022.

Rocha explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que la eliminación del esquema de trabajo 7+7, sumado al retorno de las clases 100% presenciales, representó un incremento en las ventas de útiles escolares y papelería.

“Ha habido mejoría, pero no ha sido igual dentro del ramo. Las empresas más grandes que otras han tenido ciertas ventajas porque al tener más capital, han invertido en publicidad y nuevas estrategias y eso ha influido en las ventas, por lo que es probable que a los más pequeños les haya costado un poco más”, expresó.

Afirmó que este año comenzaron a llegar marcas que tenían cerca de ocho años sin comercializarse en el país, por lo que, aseguró, el sector se encuentra abastecido.

Fallas eléctricas también golpean al sector papelero en Carabobo

Por otra parte, Rocha denunció que las constantes fallas en los servicios básicos y la dificultad para abastecerse de gasolina son factores que han afectado la operatividad.

“El tema de la luz afecta a todas las empresas. Es una inversión (en plantas eléctricas) que tienen que hacer los comerciantes. Nosotros teníamos una planta relativamente pequeña y estamos en proceso de invertir en una más grande para que la tienda funcione por completo a pesar de que se vaya la luz. Sin embargo, no es solo eso. Después es con qué la gasolina funciona la planta y cómo consigues el gasoil, porque si vas a las bombas de gasolina, no te lo quieren vender si no es exclusivamente para el carro”, manifestó.

Rocha agregó que la brecha entre la tasa del dólar oficial y del paralelo ha generado trabas para los comerciantes, por lo que instó al Ejecutivo nacional a ejercer políticas orientadas a mejorar la economía.