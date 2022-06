El sector transporte podría irse a paro técnico por aumento del diésel

Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana del Transporte Interurbano, manifestó que ante este aumento del diésel les están declarando “un paro técnico al sector transporte en el país”.

Aseguró que esperan lograr un acuerdo con el gobierno nacional.

Asimismo, indicó que para pagar el combustible a 0,50 centavos de dólar, sería necesario aumentar la tarifa del pasaje y esto perjudicaría al usuario. Además de todos los transportistas que se quedarían sin trabajo.

«La tarifa de 0.50 de dólar para el surtido del diésel es prácticamente inaceptable para los transportistas. El costo es demasiado alto», dijo a Radio Fe y Alegría Noticias.

Mora indicó que se reunieron con el Ministro de Transporte y le manifestaron su preocupación ante este anuncio por lo que solicitaban un aumento del pasaje.

Ante esto, el ministro Ramón Velásquez quedó en tener discusiones sobre la medida, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Del mismo modo, Mora destacó que este aumento también afectaría el costo del producto final de las empresas, especialmente del sector agropecuario.

Precisó que esto afectaría a unas 1.500 unidades interurbanas, a 2.500 microbuses además de los camiones del sector agrícola que son más de 3 mil unidades a nivel nacional.

“El volumen y los afectados son bastante importantes. Si no hay una solución, el transporte público no podrá salir a operar porque no hay tarifas que nos permitan sufragar los costos”, dijo.

A pesar de ello, recordó que la gasolina y el diésel subsidiados persisten para el transporte inter urbano y sub urbano.

Mora también expresó que el sector transporte espera que la respuesta del Estado sea lo más pronta posible, pues la situación en la que se encuentran, considera, «es grave».

Escuche la entrevista completa con el director ejecutivo de la Cámara Venezolana del Transporte Interurbano en: