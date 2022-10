Servando y Florentino estremecieron a La Guaira

Servando y Florentino lo volvieron a hacer. Siguen demostrando que ellos, los hijos de Sol y Alí, son profetas en su tierra.

Han pasado casi 30 años cuando unos niños de 12 y 13 años comenzaron a cantar en una orquesta de salsa: Salserín. Desde entonces, con altas y bajas, consolidaron una carrera que, hasta el sol de hoy, su fanaticada sigue fiel en cualquier lugar donde esté.

Así quedó demostrado la noche del 12 de octubre en La Guaira. Hubo mujeres que viajaron desde otras ciudades a ver sus ídolos, a “los chamos del Valle”, simplemente para deleitarse con su música, energía y entrega que tienen estos hermanos en escena.

La previa del concierto de los hermanos Primera la marcó “Diego Mil Voces”. Un joven que durante un poco más de media hora cantó imitando a Franco D’ Vita, Amaia Montero, Shakira, David Bisbal, Ana Gabriel, Lasso, Juan Gabriel, Alejandra Guzmán, Camilo y a José Feliciano.

David cumplió y encantó a los presentes. Todo estaba listo cuando el reloj marcó las 9:55 pm y una lona blanca que cubría el escenario mostró en video los talentos más reconocidos de Venezuela en todos los ámbitos. Las emociones subían con cada imagen, con cada nombre que ha puesto al país en alto.

Foto: Lenys Martínez

A las 10:00 pm cayó la lona y con ella, Servando y Florentino comenzaron a descender desde una plataforma, la misma que diseñaron para la gira En tu ciudad que comenzaron en abril y los ha llevado a 17 países en tres continentes. El tema Los hermanos Primera marcó el delirio y frenesí durante dos horas y 38 minutos que duró el espectáculo en el Karting de La Guaira.

Posteriormente le siguieron un éxito tras otro: Primer amor, Muchacho solitario, Te regalo la luna, y Rumba en mi corazón (en balada).

Luego de ese primer set, ambos hermanos agradecieron a todo el público por su presencia en el lugar. “Gracias por apoyarnos, no solo a nosotros sino a todo lo que representa la cultura venezolana. Teníamos ganas de venir a la playa y también de traer nuestra música”, expresó Servando.

Por su parte, Florentino recordó que La Guaira fue una de las primeras regiones del país que abrió paso cuando ellos tocaban en Salserín. “Esta noche es bendita. Gracias a la producción, gracias a la gente que se movió a estos espacios”, dijo.

Rápidamente la banda marcó los acordes de Con ella no, Alíviame, Una canción que te enamore, Estás hecha para mí. Seguidamente invitaron a uno de los compositores que los ha acompañado durante toda su carrera: Yasmil Marrufo y junto a él interpretaron Dímelo.

Una pausa fue propicia para el primer cambio de ropa de Servando y Florentino y la oportunidad para que Yasmil se entregara solo al escenario.

Foto: Lenys Martínez

Regresaron para cantar Si yo fuera tú y en ese instante una persona les hizo llegar un par de zapatos nuevos a Servando y Florentino. Ante esto, Florentino lució como contrariado, el entregó uno a su hermano y luego vimos que la persona quería que se los autografiaran. Y así lo hicieron.

La fiesta la continuaron con Me vas a recordar e invitaron a unas ocho fanáticas al escenario para hacer una escena similar a la presentación vía streaming que hicieron el domingo 12 de diciembre llamada En tu cuarto. Aquí Florentino interpretó Me duele quererte. Las muchachas que estaban sobre la tarima enloquecieron no solo grabándose sino también tomándose fotos con “los chamos del Valle”. Era su momento. No había otro.

Seguidamente cantaron Robando azules, original del cantautor Yordano, para quien pidieron aplausos. Un segundo cambio de ropa abrió el camino para Los cachos, Tengo un corazón, Te encontré y Por haberte querido.

Foto: Lenys Martínez

Una voz por los afectados de Las Tejerías

Florentino aprovechó la ocasión para recordar que no hay que desamparar a las personas que atravesaron y siguen atravesando la tragedia de Las Tejerías, deslave ocurrido la noche del sábado 8 de octubre.

“Nos hemos encontrado bendiciones en el camino, pero hay que levantar la voz en honor de un pueblo que pasó y sigue pasando por un momento muy jodido en Las Tejerías. Saldrán adelante con la ayuda de todos”, dijo.

Ante esto, su hermano agregó: “Muchas gracias a todas las personas por la solidaridad”.

La amena noche comenzaba llegar a su punto final, cuando ambos hermanos agradecieron nuevamente a todas las personas que han hecho posible esa gira: desde músicos, mánager, técnicos, productores, fanáticos y hasta personal de seguridad.

Así cuando el reloj marcaba un poco más de la medianoche la locura regresó con Una fan enamorada para el falso final.

Era injusto, era poco el tiempo, el público quería más. Servando y Florentino regresaron y complacieron con cuatro de sus canciones emblemas: No importa, Un amor como el nuestro, Yo sin ti (con este tema, Florentino se bajó del escenario y se acercó a las primeras filas de la zona box para saludar a sus fans y una de ellas le quitó su gorra que, minutos después se la regresó) y cerraron con De sol a sol bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales a las 12:38 am.

La segunda fase de la gira En tu ciudad tour en Venezuela continuará este viernes 14 en la ciudad de Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida, Maracaibo, Punto fijo, Puerto la Cruz, Maturín, Margarita, Puerto Ordaz y cerrarán el sábado 10 de diciembre en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela.