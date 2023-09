‘Simón’: Una película que prohíbe olvidar

La historia de Venezuela, al menos durante la última década está marcada por varios hechos, entre esos, las protestas de los años 2014 y 2017 que dejaron cientos de muertos en las calles, calles que se colmaron de ciudadanos que exigían cambios políticos para un mejor país.

Solo en el año 2017 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó un total de 4.182 manifestaciones entre los meses abril y julio de 2017 y que dejaron unas 157 personas muertas, en su mayoría, jóvenes.

Y es en honor a ellos, a los caídos, que la cinta venezolana ‘Simón’ estaría próximamente en las salas de cine y que narra la historia de un joven universitario y sus compañeros de clases quienes se volcaron a las calles a protestar sin tener la certeza del regreso a casa.

Es una película capaz de remover las fibras internas

“Es una película que toca fibra adentro. Cuenta sobre los acontecimientos sociales que se vivieron en nuestro país en el 2017 y que se centra en Simón, un estudiante que anhela un sueño. Esta película es un abrazo a todos los venezolanos”, expresó la jefe de prensa de Mundo de Película, Greisy Mena, a Radio Fe y Alegría Noticias.

El largometraje, escrito y dirigido por Diego Vicentini, comienza con el largo canto del “cumpleaños feliz” del venezolano, pues un grupo de jóvenes, entre ellos Simón, agasajaban a Juanchi, un muchacho que recuerda el caso del joven Ruffo Chacón, quien perdió sus ojos cuando dos funcionarios de Politáchira le dispararon a quemarropa. Él, su madre y otras personas, protestaban por la falta de gas doméstico en la ciudad de San Cristóbal el 2 de julio de 2019.

En una de las escenas de la película, los muchachos se reúnen para definir cuáles serán las próximas acciones que llevarán a cabo. ¿La razón? Porque no había responsables de los disparos que le propinaron a Juanchi.

Uno de ellos expuso que había que devolverles el golpe, otra comentó que no hay manera de “ir contra los militares a la fuerza” pues “ellos buscan cualquier excusa para disparar” y un tercero, Joaquín, comentó que ya era momento de “dejar de salir a las calles”. La mayoría coincidió que con este Gobierno no hay posibilidad de cambio. Los únicos que no estaban convencidos eran Simón (Christian McGaffney) y su mejor amigo Chucho (Roberto Jaramillo).

Foto: Lenys Martínez

“No ha sido suficiente”

La expresión “no ha sido suficiente” fue reiterativa en esa reunión: “Todo lo que hemos hecho en estos años no ha sido suficiente”, “si los militares no se han alzado es porque la presión no ha sido suficiente”, “si el gobierno no ha caído es porque la presión no ha sido suficiente”, acompañadas de otras frases llenas de desesperanza porque el sueño de ver un país libre, cada vez es más lejano.

Simón, Chucho y sus compañeros de estudio, se enfrentaron en las calles con los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, pero solo Simón y Chucho resultaron víctimas de una detención arbitraria a causa de una traición, cuyo traidor también fue víctima de un Estado manipulador.

La cinta muestra los maltratos que ambos jóvenes sufrieron en la cárcel, no solo ellos sino también otras personas y las amenazas sobre lo que les podría pasar. Simón y Chucho vieron todo, pero fue solo Simón a quien un militar (bajo la impecable actuación de Franklin Virgüez) le propuso que firmara un documento a cambio de la libertad, porque de lo contrario, “la cosa se iba a poner muy fea”.

Foto: Lenys Martínez

“Si tú no firmas eso, tampoco va a cambiar nada; porque si no firmas tú, firma el próximo. La única diferencia, Simón, es que cuando la gente se canse, las protestas se acaben y la gente vuelva a su vida con normalidad como siempre pasa, la única diferencia es que tú estarás encerrado, pudriéndote como un güevón. Nada de lo que hagas hará ninguna diferencia”, expresó el militar.

El exilio y los recuerdos

Y firmó. Le tocó el exilio y desde la diáspora se conectaba vía Zoom con sus compañeros de la universidad. Ahora con realidades distintas: Simón duerme en un colchón inflable en un apartamento en Miami, trabaja en un restaurante y limpia baños; mientras que sus amigos siguen en el país con la esperanza del cambio, pero también enfrentándose a los embates de la escasez de medicinas, pues una de las jóvenes no conseguía sus insulinas, hecho que impulsó a Simón a tener ese compromiso de al menos conseguírselas y enviarlas a Venezuela.

Hasta las insulinas se convirtieron en una hazaña por no tener récipe americano. Sin embargo, con ayuda de otra persona y una serie de acontecimientos, logró enviar el tratamiento a su amiga para al menos dos meses.

Pero Simón no solo enfrentó a los cuerpos de seguridad y la soledad en el exilio, pues los recuerdos no lo dejaban en paz: la cárcel, el militar, entre otras cosas. No obstante, había un ítem no resuelto: el amigo que lo traicionó. Se lo encontró en una fiesta y, ciego de la rabia, lo golpeó. Esta acción provocó otra detención con la amenaza de una deportación a Venezuela.

Escoger entre la familia y los amigos

Es en ese hecho cuando Joaquín le explicó la razón de su traición: desde el Gobierno venezolano lo amenazaron en ir contra su familia si no decía quienes lideraban las protestas estudiantiles en las calles. Prefirió la seguridad para su familia y con ello, también el exilio. Simón lo entendió.

Simón salió de la cárcel, pues Joaquín aún con el golpe en el ojo, prefirió no acusarlo y así evitar la deportación de quien fuera su amigo en la universidad. La desgracia les hizo reanudar la amistad.

Foto: Lenys Martínez

Finalmente, Simón hace un recuento ante otra persona todo lo que vivió para así tramitar su asilo político a sabiendas que una de las condiciones es que no podrá regresar a Venezuela.

Pero… ¿Y qué pasó con Chucho, el mejor amigo de Simón?

Esta cinta, más allá de ver cine venezolano, es una invitación a no olvidar y documentar para que no se repitan los hechos que vivieron Simón y sus amigos.

‘Simón’ que recientemente se alzó con seis galardones en el Festival del Cine Venezolano en Mérida, se estrenará este jueves 7 de septiembre en todas las salas de cine del país.

