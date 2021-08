Sin condiciones no hay un regreso seguro a las universidades

Keta Stephany, secretaria de Actas e Información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), denunció que las universidades públicas venezolanas no están en condiciones para volver a clases presenciales a menos que hagan algo en los próximos meses.

“Las universidades no están en condiciones de recibir a sus estudiantes desde el punto de vista de la infraestructura, del mantenimiento, insumos, servicios”, puntualizó en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.

Las universidades ya venían en deterioro y empeoraron sus condiciones en pandemia porque están desoladas. Además, hubo un incremento de los actos de vandalismo, sostuvo la integrante de la FAPUV.

¿Es posible volver a clases presenciales?

Para la secretaría, lo principal es sustituir bienes y hay que adaptar los espacios universitarios, que se vacune de manera masiva al personal, se garanticen insumos de bioseguridad en las aulas, los servicios estudiantiles y se asigne un salario digno sin violaciones a la autonomía universitaria, sino bajo el debido proceso.

“Se necesita una inversión para poder resolver todos estos problemas. Si no hay vacunación masiva, no se puede regresar a las aulas. Se deben vacunar profesores, estudiantes y personal administrativo y obrero porque estamos en un pico alto en estos momentos de la pandemia y no tiene sentido que ahora volvamos a la presencialidad sin garantizar la vacunación”, detalló.

¿Una vuelta a clases sin estudiantes?

Stephany explicó que las condiciones en las que se encuentran los servicios estudiantiles le impiden a un universitario poder recibir un aporte para formarse debidamente.

“El servicio de transporte universitario se ha perdido. Los autobuses están dañados, los comedores no funcionan desde hace mucho tiempo. El gobierno fue quitando esa ayuda. Antes, con una beca, el estudiante podía pagar varias cosas como el transporte, la residencia, los gastos estudiantiles. Había una equidad”, destacó.

“En estos momentos, los muchachos de menores recursos muy difícilmente pueden estudiar porque con las becas no se compran ni una empanada y los comedores están cerrados”, documentó la secretaria de la FAPUV.