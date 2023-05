Sin hora ni fecha: cortes eléctricos no dan tregua en Lara

Desde las diferentes zonas del estado Lara, sus ciudadanos denuncian el incremento en los cortes de luz, además de las constantes fluctuaciones que perjudican sus aparatos eléctricos.

La asociación civil Activos por la Luz, de Lara, dio a conocer su informe de las comunidades que forman parte de la asociación y que están siendo afectadas por la falla de dicho servicio: solo el lunes 8 de mayo contabilizaron 34 sectores que sufrieron por los racionamientos eléctricos.

Entre otros datos, la asociación informó que 23 sectores en Iribarren reportaron 24 cortes con duración total de 37 horas, 50 minutos y 8 fluctuaciones.

Por su parte, 9 sectores de Palavecino reportaron 9 cortes de 12 horas, 50 minutos de duración y 9 fluctuaciones.

Las diferentes comunidades a lo largo y ancho de Barquisimeto han venido presentando constantes fallas eléctricas y racionamientos eléctricos a cualquier hora del día y sin previo aviso, que puede durar de cuatro o más horas. En algunos casos, las comunidades quedan sin el servicio de luz varias veces al día.

También se ve afectada el agua

Esta situación, además de afectar la tranquilidad de los habitantes, afecta la fluidez de los otros servicios públicos como el servicio de agua potable, pues al no contar con el servicio de luz los motores y estaciones de bombeo no funcionan, por lo que no se envía el agua a las comunidades.

El movimiento Unidos por el Agua y los Derechos Humanos manifestó su preocupación. “Le hacemos un llamado al gobernador, porque con la situación que estamos viviendo con los cortes eléctricos que regresaron, hay fallas muy severas en el suministro de agua en todo el estado. Sabemos que si no tenemos electricidad, no puede haber rebombeo”, comentó Alcides Pérez, miembro del movimiento.

“En las últimas semanas han aumentados estos cortes por más de cuatro horas, sin información oficial sobre la situación y esto a traído muchos problemas a las comunidades”, agregó.

Varias veces por semana

Según las denuncias de los usuarios a través de las redes sociales, los cortes de luz en Barquisimeto ya no solo se presentan una vez por semana, sino varias veces a la semana.

Los barquisimetanos en general exigen al gobernador del estado, Adolfo Pereira, a Corpoelec y al gobierno nacional, respuestas sobre el estado del sistema eléctrico en el país.

También piden un cronograma donde se estipulen los días de los racionamientos eléctricos por comunidades y que se garanticen los trabajos de mejoras en el sistema eléctrico.

