Sindicatos de Guárico se reúnen con Zona Educativa para discutir acuerdos de maestros

En el marco de las protesta que llevan a cabo los docentes en el estado Guárico por salario justo, este martes 16 de enero se efectuó una reunión entre representantes de sindicatos y gremios educativos, con autoridades de la Zona Educativa de la entidad para seguir buscando soluciones a las exigencias que plantea este sector.

Pedro Morante, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), seccional Guárico, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que asistieron a este encuentro con representantes del jefe de zona, Elías Zurita, con el propósito de seguir discutiendo acuerdos para beneficio del sector educativo.

“Reconocemos el esfuerzo del profesor Zurita en relación a mantener una sana y productiva relación con las organizaciones gremiales, hasta el punto de que se han firmado actas que corroboran la existencia de nuestros derechos, tal como la asistencia a las asambleas y el caso de algunas individualidades que intentan irrumpir contra eso”, expresó.

Morante aprovechó para realizar un llamado a la autoridad única en educación para que sea un mediador entre la Ministra de Educación, Yelitze Santaella, y las federaciones para la firma del contrato colectivo.

“Un llamado al jefe de zona a que haga su sano esfuerzo por señalarle a la ciudadana Ministra de Educación que es urgente y necesario discutir la convención y firmarla”, comentó.

El presidente señaló que este miércoles 17 de enero representantes de la coalición sindical nacional se reunirán para emanar nuevas directrices de donde saldrán otras actividades para la agenda de protesta nacional. “Esperamos por ellas porque las decisiones son por consenso y son consultadas”.

Pedro Morante, presidente Fenatev. Foto: Xiomara López

Discusión de contrato

Morante aseguró que en la actualidad el gobierno solo tiene en agenda la firma del contrato colectivo de los docentes, por lo que no se explica porqué se niega a discutirlo.

“El único contrato que está en discusión es de los educadores, por eso no entendemos porque el ministerio o el gobierno concretamente no se aboca a discutir ese contrato. Estamos en la mesa: nunca nos hemos alejados de allí y no tenemos ninguna acción de tipo anárquico que lleve a pensar ese tipo de señalamiento que hizo el jefe de zona”, indicó.

El dirigente gremial señaló que desde la coalición siempre han apostado al diálogo y por eso han seguido en la mesa de negociaciones de donde no se han parado y se mantendrán hasta cumplir con lo acordado que es la firma del contrato colectivo a los maestros.

“Nosotros de manera organizada hemos discutido y seguimos discutiendo y no, nos paramos de la mesa: de allí no nos va parar nadie, ni tenemos ningún planteamiento de tipo partidista. No tenemos que ver con candidaturas presidenciales, ni oposición, ni oficialista”, sentenció.

