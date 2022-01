Sismo de magnitud 6,6 sacude la isla de Java en Indonesia

Un fuerte sismo sacudió este viernes la isla principal de Java en Indonesia, dañando edificios y casas y enviando a la gente a las calles, pero no hubo informes inmediatos de víctimas.

Las autoridades dijeron que no había peligro de un tsunami, reseña The Associated Press (AP).

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo de magnitud 6,6 se localizó en el Océano Índico a unos 88 kilómetros al suroeste de Labuan, una ciudad costera en la provincia de Banten.

Dwikorita Karnawati, directora de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, dijo que no había peligro de tsunami, pero advirtió sobre posibles réplicas.

Los rascacielos en Yakarta, la capital, se tambalearon durante más de 10 segundos y algunos ordenaron evacuaciones, lo que provocó que las personas salieran a las calles. Incluso las casas de dos pisos temblaron con fuerza en las ciudades satélite de Tangerang, Bogor y Bekasi.

Los terremotos ocurren con frecuencia en la nación del archipiélago en expansión, pero es poco común que se sientan en Yakarta.

Adil Priyanto, que dirige la agencia de búsqueda y rescate de la provincia de Banten, dijo que casas y otros edificios resultaron dañados en Sumur, el área más cercana al epicentro. También se informaron daños en otros lugares.

Indonesia es propensa a la agitación sísmica debido a su ubicación en las principales fallas geológicas conocidas como el «Anillo de Fuego» del Pacífico.

