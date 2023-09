Siudy Garrido y Soledad Bravo se unirán en ‘Flamenco íntimo’

Es sencilla, carismática, pero ante todo, es una mujer que a través de su arte, conecta y deslumbra con lo que sabe hacer: bailar flamenco. Sí, es la bailaora Siudy Garrido, quien estará sobre el escenario con su espectáculo Flamenco íntimo los días 20 y 21 de octubre en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), en Caracas.

De sonrisa fácil y afable, Garrido ofreció una rueda de prensa este martes 26 de septiembre y explicó que este show será completamente distinto a los ya puestos en escena en anteriores ocasiones.

-¿Qué trae diferente Flamenco íntimo de ‘Bailaora, mis pies son mi voz’?

“Flamenco íntimo lo pude estrenar en 2015 y desde entonces no ha dejado de girar. Es una obra flamenca que va evolucionando a través del tiempo y muestra una parte muy personal del momento artístico en que me encuentro. Todos vivimos situaciones complejas que nos transformaron como seres humanos y eso es parte de la evolución de este espectáculo”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.

“Este espectáculo íntimo va más allá de la belleza que trae la producción en cuanto a danza e interpretación que buscará conectar con la audiencia. Vas a ver algo totalmente distinto a Bailaora (…)”, agregó.

La bailaora confesó que actualmente su padre atraviesa una condición importante de salud, hecho que la mantenido durante los dos últimos meses acá en el país y suspender la gira que tenía hasta final de año con Bailaora, mis pies son mi voz. Sin embargo, recordó que hasta el año pasado tenía una década sin presentarse en Venezuela y que siempre, para ella, hacer un espectáculo en su tierra natal es dar lo mejor.

“Siempre tengo esa responsabilidad de traer a mi país lo mejor de mi versión como artista y creadora”, dijo, porque además acá en Venezuela está su familia, sus amigos. “Es como estar en casa, el lugar donde puedo ser más auténtica”.

Foto: Lenys Martínez

Soledad Bravo estará presente

Por si fuera poco, Garrido presentó ante los medios una de las personas que compartirá con ella el escenario: Soledad Bravo, quien arrancó sonoros aplausos tras su entrada a la rueda de prensa, porque resultó ser una grata sorpresa para todos.

Y fue este momento el que marcó la ternura y admiración entre ambas, porque así lo hicieron ver. “Esto ha sido un sueño para mí desde hace muchos años. El 20 y 21 van a ver algo histórico. Soledad no solamente es una de las voces predilectas de la vida, sino también de la de mi familia, de mi padre. Van a pasar cosas mágicas”, dijo Siudy.

Ante esto, Soledad visiblemente conmovida, respondió que para ella será un honor compartir el escenario con la bailaora. “Es un privilegio enorme. Es tan grande, profesional, una gran artista que me enorgullece haberla visto crecer como persona, como artista. No me pierdo nada de lo que ella hace. Es extraordinaria. Es un lujo estar con ella”, expresó.

Foto: Lenys Martínez

Posteriormente, Siudy comentó que en Flamenco íntimo la acompañarán virtuosos músicos que prometen dar lo mejor en escena junto a ella. “Es el espectáculo más retador como intérprete en el sentido que se trata de danza pura, es sentir y compartir lo que ha sido una vida dedicada al arte flamenco y su evolución. Además será maravillosa porque estará mi querida Soledad”, dijo.

Un espectáculo dedicado a su padre

Adicionalmente, Garrido comentó que tenía tiempo tratando de llevar este show al Centro Cultural de Arte Moderno, pero por alguna razón u otra no se había podido. No obstante, desde este lugar le abrieron las puertas para que pusiera en marcha Flamenco íntimo y fue su padre quien le expresó que nunca le había dedicado un espectáculo, confesión que ella respondió: “papi, te voy a dedicar un espectáculo con todas las cosas que has sabido siempre de mi trayecto y, por supuesto, era cumplir este sueño junto a Soledad Bravo”, enunció y logró conmover -mucho más- a Soledad Bravo, quien no pudo evitar las lágrimas.

Esta confesión nuevamente arrancó los aplausos de todos los presentes y le aguó el guarapo a más de uno poco antes de finalizar este encuentro con los medios.

Las entradas para el espectáculo Flamenco íntimo tiene un costo a partir de 20 dólares (o a la tasa de cambio) y se pueden adquirir a través de las taquillas del Centro Cultural de Arte Moderno o en el sitio web de Ticketmundo.

Foto: Lenys Martínez

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.