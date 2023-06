La agrupación argentina Sobredosis de Soda, que se formó en el año 2005 en tributo a la música de Soda Stereo, regresará a Venezuela con su tour Al Calor de las Masas para un periplo de tres presentaciones que comenzará el jueves 13 de julio en el Anfiteatro de El Hatillo y continuará el viernes 14 en Valencia y termina el sábado 15 en Barquisimeto.

Mariano Albergoli (voz y guitarra), Ezequiel Pérez (batería) y Julio César Di Liscia (bajo) son quienes se encargan de rememorar todos los éxitos de la famosa banda que lideró Gustavo Cerati, cuya última presentación fue el 15 de mayo de 2010 en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Tras culminar su show, Cerati resultó víctima de un Accidente Cerebro Vascular que lo mantuvo en coma hasta el 4 de septiembre de 2014 cuando falleció.

El objetivo de la puesta en escena de Sobredosis de Soda es viajar en el tiempo, así como también invita a todos los fanáticos a emocionarse juntos para recordar a la banda más importante en la historia del rock latinoamericano.

No es la primera vez que vienen al país, pues ya lo hicieron en mayo del año pasado. A lo largo de su carrera también se han presentado en diferentes ciudades de su natal Argentina así como también en México, Honduras, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia, entre otros.

La música de Cerati es poesía

El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias conversó con Misle González, una de las más fervientes fanáticas de Soda Stereo, pero muy en especial, de Gustavo Cerati.

Misle confiesa que la música de Cerati la acompaña en cada instante de su vida “de manera especial y cercana” y añade que en momentos difíciles se refugia en las canciones del argentino. “Su música es poética”, expresa con un dejo especial en su voz.

“Las letras de Gustavo me dan paz. En muchas oportunidades me ayudan a sentirme poderosa”, dice y también comenta que se ha enamorado y reflexionado con Cerati. “Me identifico mucho con él y siento que contó su historia a través de sus discos y estos acompañan la mía de alguna forma. Su legado es infinito. Su música está llena de magia y es especial”, agrega.

No obstante, Misle comenta que no le gustan mucho los covers, pero que en el caso de Sobredosis de Soda, sabe que es una “banda respetadísima mundialmente” y que han tocado en el icónico teatro argentino Gran Rex, pero aún no ha tenido la oportunidad de verla en vivo.

Legado con respeto

“Estoy completamente segura de que lo hacen increíble. Soy partidaria de que en los lugares donde se trate el legado de Gustavo con respeto, siempre será un buen momento para estar, escuchar, compartir y reencontrarse con fanáticos. Sé que hacen ese tributo con muchísima dignidad”, puntualizó.

Finalmente, Sobredosis de Soda traerá su Al Calor de las Masas el jueves 13 de julio en el Anfiteatro de El Hatillo, Gran Caracas; el viernes 14 en el Hotel Hesperia de Valencia y cerrará el sábado 15 en el Hotel Trinitarias Suites de Barquisimeto.

Quienes deseen adquirir boletos lo podrán hacer a través de Maketicket (Caracas), Goliiive y MiTicket (Valencia y Barquisimeto).

Para mayor información: @sobredosisdesoda y @show_caracas en Instagram.

