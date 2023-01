Piden destituir la actual directiva del Hospital Coromoto de Maracaibo

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Coromoto, Sergio Castellano, informó a Radio Fe y Alergia Noticias que el pasado jueves 19 de enero realizaron una carta dirigida al presidente de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), Pedro Rafael Tellechea, donde denunciaron abusos de poder, acoso laboral e incumplimiento de beneficios laborales por parte de la directiva, que actualmente dirige la Dra. Mayreth Acosta.

“Es necesario destacar los innumerables casos de maltrato a los trabajadores donde con actitudes arbitrarias son traslados injustificadamente, despidos, abusos de poder, acoso, violaciones reiteradas al Contrato Colectivo Único de Trabajadores, tales como: falta de medicamentos de cronicismo, ausencia de transporte foráneo, alimentación inadecuada, la falta de dotación de uniformes”, dice la carta.

Foto: Cortesía

Castellano precisó que, tras darse a conocer la carta dirigida al presidente de PDVSA por parte de los sindicatos, la directiva del hospital realizó el mismo día otro comunicado dirigido a PDVSA, donde señala que los trabajadores del Hospital Coromoto apoyan la actual gestión.

“Resulta de suma inquietud para nosotros algunas aseveraciones infundadas y temerarias que fueron difundidas por un minúsculo grupo ajenos al Hospital, cuya intención es desestabilizar, empañar, difamar y entorpecer la gestión llevada en este centro de salud por la Dra. Mayreth Acosta; grupo que no contó con el aval de la fuerza laboral del Hospital…”, se lee en el comunicado.

Foto: Cortesía

El sindicalista Castellano cuestionó: “Si yo como director del Hospital he hecho muy buena gestión y me he ganado el cariño de los trabajadores, ¿por qué tengo que salir con los gerentes supervisores a recoger unas firmas?”.

Hasta la fecha los sindicatos no han recibido respuesta por parte del presidente de PDVSA. Sin embargo, Castellano manifestó que solicitarán una intervención y auditoría a la actual directiva del Hospital Coromoto.

Castellano dijo que, a la hora de expresar alguna inconformidad, no ha existido la posibilidad al diálogo para intentar alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores de la salud.

El equipo de Radio Fe y Alegria Noticias ha intentado comunicarse con la Dra. Mayreth Acosta para conocer su vesión sobre las recientes denuncias sobre su gestión, sin obtener una respuesta hasta la publicación de esta nota informativa.

Trabajadores petroleros pidieron que removieran a la dirección del Hospital Coromoto

El dirigente sindical petrolero, Cap. Carlos Márquez, junto a otros trabajadores petroleros denunciaron que un compañero identificado como Freddy Domínguez falleció en el Muelle de Bachaquero sin posibilidad de recibir una atención médica inmediata.

La denuncia la realizaron el pasado martes 17 de enero en el muelle Antonio José Sucre, ubicado en el municipio Lagunillas del estado Zulia, donde también pidieron que fuera removida la actual dirección del Hospital Coromoto.

El Cap. Márquez precisó a través de Radio Fe y Alegría Noticias que el detonante lo causó la muerte de Domínguez: “él venía y se le presenta una condición y en la embarcación no había las medidas de seguridad, ni oxígenos, ni una pastilla para la tensión ni un resucitador portátil”.

El también dirigente del Movimiento 21 de enero dijo que tampoco había ambulancias disponibles.

El Cap. Márquez señaló que cuando un trabajador petrolero ingresa al Hospital Coromoto, “los familiares hacen audios suplicando por la salud, luego le dan una lista de insumos que tienen que cumplir y comprar, (por eso) venden la licuadora, las tazas y los pocillos para garantizarle la salud (a sus familiares)”.

Pacientes del Hospital Coromoto también denuncian “malos tratos”

El coordinador de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores del Estado Zulia, Augusto Villalobos, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que hace una semana, el pasado domingo 15 de enero, le negaron a su esposa dar a luz en el Hospital Coromoto.

Villalobos explicó que hace 9 meses la Dra. Mayreth Acosta le había autorizado por casos de atención social que el embarazo de su esposa fuera atendido en el Hospital Coromoto, por ser un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, para la fecha del parto, el personal médico que allí labora negó el acceso a su esposa.

“El día del parto, mi esposa se presentó ya para dar a luz. La directora del Coromoto me negó rotundamente el acceso a dar el parto allí en el hospital, diciéndole a las enfermeras que no estaba autorizado por la directora, teniendo en mi mano un papel firmado y sellado que autorizaba que mi esposa diera a luz allí”, denunció Villalobos.

Luego de lo ocurrido, el también trabajador del Metro de Maracaibo, tuvo que recorrer diferentes hospitales, hasta llegar al Hospital Central de Maracaibo, donde finalmente fue atendida su esposa. Villalobos, quien ya realizó la denuncia a través de las redes sociales, para este lunes consignará el documento oficial a la Fiscalía “por cometer crímenes de lesa humanidad”.

Vídeo que circula en redes sociales no es reciente

Tras consultar al personal médico que labora en el centro de salud sobre el vídeo que circula actualmente de la directora del Hospital Coromoto, la Dra. Mayreth Acosta, donde aparece dirigiendose al personal médico diciéndoles “el que me venga a parar (el hospital) los boto, y los pongo presos”, ocurrió hace mas de dos años.

