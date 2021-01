Solo 5 mil personas estarán en la final de la Copa Libertadores

La Conmebol informó que espera que 5 mil personas ingresen al estadio Maracaná, sede de la final de la Copa Libertadores 2020-2021.

Las 5 mil personas no serán parte del público, sino personal con acreditación exclusiva que van a cumplir con sus responsabilidades dentro del estadio.

Los acreditados son trabajadores de la prensa, personal de seguridad y control, federativos, personal del estadio, cuerpo técnico de los equipos finalistas, técnicos de transmisión y personal sanitario que incluye a los cuerpos médicos de los equipos.

Se suman además las personas acreditadas por las empresas patrocinadoras del torneo en virtud de acuerdos contractuales con la Conmebol autoridades de la ciudad, el estado o país, dirigentes de la Conmebol y una cantidad limitada de invitados de los clubes finalistas (sobre todo, familiares de jugadores y cuerpo técnico).

El gobierno del estado de Río de Janeiro emitió un decreto que autoriza la presencia de personas en la final única de la Copa Libertadores, en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

El documento, firmado por el gobernador Claudio Castro, aclara que no se trata de público en general, sino exclusivamente de personas acreditadas por la entidad organizadora del partido.

El decreto del estado de Río de Janeiro se expresa en el mismo sentido el uso obligatorio de mascarillas, la verificación de la temperatura corporal al momento de ingresar al estadio y el distanciamiento entre los asistentes.

De esta manera, no existen entradas a la venta para personas que no tengan la credencial expedida por la Conmebol. Los accesos al estadio estarán bloqueados para quienes no cuenten con la habilitación.

El protocolo sanitario de la Conmebol establece que cada persona debe contar con una prueba de detección del virus con resultado negativo.