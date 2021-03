Son 66 años confiando en el deporte

El deporte no es ajeno al cumpleaños número 66 del Movimiento de Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría.

Quizás no sabías de la historia de La Fundación Escuela de Futbol Radio Fe y Alegría (Funderfa), pero unió a nuestra familia hace 19 años y de manera independiente ya son 50 años formando jóvenes.

Su principal labor es que a través del deporte se puedan educar jóvenes de bien para la sociedad.

Si, se parece mucho a la filosofía que el mismo Padre José María Velaz quiso implantar. Llegan a los más excluidos, a los que no tienen un par de zapatos o un uniforme para poder jugar, la escuela no los desampara, es más se sienten con la obligación de no dejarlos ir.

Muchas veces esos niños que adoptan resaltan más que el resto dentro del propio terreno de juego.

Sin perder el norte

Foto: Radio Fe y Alegría Noticias

El fundador de esta organización es Santiago “Chago” Herrera. A la edad de 96 años sigue activo en las canchas, da órdenes a los defensas detrás de la portería, su espíritu está más vivo que nunca.

Aun así ha delegado su trabajo al director de la escuela, el profesor Carlos León. Conversó con Radio Fe y Alegría Noticias acerca de los inicios.

“Vi que la emisora era bastante deportiva y me acerqué hasta allá, hablé con el señor Rogelio (Suarez) y Gerardo Lombardi (Director de Fe y Alegría Occidente en ese momento). Para mi sorpresa, “Chago” había sido entrenador de Lombardi hace años atrás”, comenta León.

Según el director de Funderfa, todo fluyó a partir de ese momento. La radio transmita sus competencias y muchos los campeonatos obtenidos. En el 2006 estuvieron a punto de alzarse con un título nacional y representar a Venezuela en Alemania.

En Funderfa “Todos somos maestros”

Si hay algo que se tiene claro en esta institución deportiva, es que no todos van a ser jugadores profesionales. La terea que se han impuesto desde sus comienzos es formar hombres con principios y valores con la ayuda del deporte.

Desde hace dos años, en el Colegio Idelfonso Vázquez en Maracaibo, también dan formación cultural y psicológica. Las adversidades no han permitido ni que entrenadores, representantes y jugadores desistan de esta institución.

En los 66 de Fe y Alegría el deporte sigue y seguirá siendo de suma importancia.