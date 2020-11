Son los niños y niñas los que más sufren por la desnutrición, salud y violencia

En el 31 aniversario de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, este viernes 20 de noviembre, Carla Serrano, integrante de la secretaría general de la Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), expresó que los que más sufren en Venezuela por la Emergencia Humanitaria Compleja son los niños y niñas debido a la desnutrición, salud y violencia.

“Sabemos que la Emergencia Humanitaria Compleja comenzó a golpear duro a la alimentación, la seguridad alimentaria en Venezuela no tiene pocos meses de estar mal, desde hace años las personas tienen que hacer cola, estar hasta muy tarde en la calle haciendo fila para comprar comida”, dijo Serrano.

Respecto al sistema sanitario expresó que en el país ya no queda nada de salud pública “si no tienes dinero, si no tienes cómo pagar, además de moneda fuerte, tu salud está muy comprometida, ese drama lo estamos viviendo”, indicó la representante de la Redhnna.

Además de la desnutrición, la falta de insumos y atención médica se suma la violencia contra los niños y niñas que durante el confinamiento se ha agudizado.

“La violencia contra los niños la estábamos viendo antes (de la pandemia). Cada vez nos llegan más casos de maltrato porque la dinámica cambió: antes los niños iban al colegio de manera presencial; históricamente los centros educativos han sido un espacio de protección, pero ahora los niños están las 24 horas en sus casas con personas que no todo el tiempo están en las condiciones más propicias para cuidarlos”, alertó Serrano.

La especialista también cree que el derecho a ser criado en una familia está muy amenazado recientemente debido a la migración forzosa “nosotros estamos viendo por la escasez de combustible a personas que se desplazan en caravana, allí se ven a niños deshidratados, con ampollas en los pies, en las peores condiciones. Pudiéramos seguir, hay muchos indicadores de lo mal que lo están pasando los niños, niñas y adolescentes ahora”.