Sudamericano U18: Vinotinto de baloncesto debuta este lunes

La selección nacional de baloncesto masculino categoría U18 debutará este lunes 21 de marzo a las 7:00 pm ante Chile. El partido se desarrollará en parque Miranda en Caracas, sede del torneo Sudamericano U18.

Antes del debut de Venezuela, se habrán jugado tres partidos previos: Colombia Vs. Uruguay, Brasil Vs. Bolivia, Argentina Vs. Ecuador.

El último partido de la jornada será a las 7:00 pm entre la selección de Venezuela y la selección de Chile.

Hay que recordar que las diez selecciones que participan están alojadas en una «sede burbuja» que es el hotel Meliá Caracas.

Todo el traslado de los jugadores y cuerpo técnico se realiza 90 minutos antes de la hora de juego con estrictas medidas sanitarias, según lo normado por la organización del Sudamericano U18.

De acuerdo con la Federación Venezolana de Baloncesto, hasta este lunes 21 de marzo, día del debut, todos los jugadores están disponibles. Además, las pruebas de antígenos han dado negativos para COVID-19.