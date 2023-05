Súmate pide al CNE activar su servicio telefónico

La asociación civil Súmate hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que active el servicio de atención telefónica 0800-VOTEMOS (0800-8683667) para que los electores puedan verificar sus datos en el Registro Electoral.

A través de un tuit publicado el 19 de mayo, Súmate destacó que los electores solo pueden revisar su estatus enviando su número de cédula de identidad al 2637 o ingresando al sitio web oficial del CNE: http://cne.gob.ve.

Asimismo, enfatizó la importancia de habilitar este servicio telefónico que permitiría a los ciudadanos obtener información sobre los centros de registro electoral permanentes ubicados en las Oficinas Regionales Electorales (ORE) en las 24 entidades federales, así como también de los centros de registro electoral establecidos en cada uno de los 335 municipios del país y en parroquias con alta densidad demográfica. Estos centros formarían parte de operativos o jornadas especiales de inscripción y actualización de datos en el registro electoral.

La asociación civil exhortó a activar el servicio telefónico porque no todas las personas tienen acceso o habilidades para utilizar la página web, especialmente los adultos mayores. Además, al ofrecer opciones de atención telefónica, se garantiza una mayor inclusión y participación y se evita la exclusión de aquellos que no están familiarizados con el uso de internet o no tienen acceso a él.

El @cneesvzla debe activar el servicio de atención telefónica 0800-VOTEMOS (0800-8683667), para que los electores puedan verificar sus datos en el Registro Electoral.



Hoy solo pueden hacerlo enviando su N° de cédula de identidad al 2637 ó ingresando en https://t.co/4chnyPdCcN pic.twitter.com/DpBKOO32S9 — A.C. Súmate (@Sumate) May 19, 2023

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.