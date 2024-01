Superlano asegura que no firmó carta de buena conducta de Saab

El dirigente político y miembro del partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, aseguró el 11 de enero a través de un comunicado, que nunca firmó “una carta de buena conducta a favor de Alex Saab”.

Superlano indica que cuando era presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el año 2019 y que lo acusaron de firmar una presunta “carta de buena conducta” a favor de Alex Saab, a quien liberaron el 20 de diciembre de 2023.

“En su momento negué la autoría de esa firma. Y no solo no firmé esa carta, jamás he firmado ninguna carta de buena conducta. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no es un órgano para estar dando cartas de buena conducta a particulares”, expresó Superlano.