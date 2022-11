Superliga Femenina de Baloncesto llega a cuartos de final

La Superliga Femenina de Baloncesto de Venezuela arriba a las instancias de cuartos de final y ya tiene definida a las divisas rivales, según la organización del torneo.

Taurinas, Bucaneras, Capitalinas, Patriotas, Pastoras, Caribeñas, Cayenas y Mineras son los conjuntos clasificados a cuartos de final.

La directiva de la Superliga Femenina de Baloncesto informó que los cuartos de final de esta competencia inician este miércoles 9 de noviembre de acuerdo con el cronograma de juegos ya establecidos.

De esta forma, estos ocho equipos se enfrentarán por un pase a la semifinal. Cada uno de los equipos clasificados a cuartos de final se medirán en series de tres encuentros.

Taurinas de Girardot se enfrentará a Bucaneras de La Guaira, mientras que Capitalinas del Distrito Capital se medirá con Patriotas de Barinas.

Por su parte, la subcampeona de la pasada edición, Caribeñas de Caracas, se verá las caras ante Pastoras de Lara.

En el último cruce Cayenas de Carabobo luchará contra Mineras de Cojedes.

